UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Alex Migliorini emoziona, è suo il percorso più bello? (Trono Classico)

Alex Migliorini

Alex Migliorini sta regalando le prime emozioni al pubblico di Uomini e Donne. Il nuovo tronista gay, oltre a sfoggiare la sua indiscutibile bellezza, sta dimostrando di essere un ragazzo profondo, emotivo e con tanta voglia d’innamorarsi. Pur avendo solo 22 anni, Alex sa cosa vuole davvero dalla vita, volendo un compagno che lo ami davvero, ha scelto di cercarlo in tv per vivere una favola d’amore come quelle nate nelle scorse edizioni del programma di Maria De Filippi. Le esterne di Alex, per merito dei suoi corteggiatori, infatti, sono sempre molto profonde ed emozionanti al punto che, nel corso dell’ultima puntata del trono classico, Tina Cipollari, visibilmente colpita dalla sensibilità di Alex e dei suoi pretendenti, ha detto: “Voglio un compagno gay”, trovando l’approvazione anche di Sabrina Ghio. Alex, dunque, esattamente come accadde la scorsa edizione con Claudio Sona, ha già conquistato il pubblico di Uomini e Donne che non solo fa il tifo per lui ma spera che non nasconda brutte sorprese come è poi successo con il trono di Sona. Alex Migliorini, dunque, riuscirà a non deludere le aspettative di tutti?

LUCA E SOLEIL, I PROGETTI DI VITA

Luca Onestini e Soleil Sorgè formano una delle coppie più amate ma allo stesso tempo discusse della storia di Uomini e Donne. Prima di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, Luca Onestini ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Nuovo Tv in cui ha parlato dei suoi progetti e della sua vita con Soleil. Oltre a smentire di aver vissuto una crisi con la fidanzata, rivelando però di avere con lei delle discussioni come tutte le coppie, Luca, a soli 23 anni, non nasconde di volere, in futuro, dei figli. “Vorrei avere una famiglia tutta mia” – ha fatto sapere l’ex tronista che ha poi aggiunto - “Quando sarò assolutamente sicuro della persona che avrò al mio fianco”. Luca e Soleil, dunque, sono pronti a sorprendere tutti dimostrando di essere davvero innamorati. Luca, però, è ancora all’oscuro di quanto accaduto tra la fidanzata e il fratello Gianmarco per l’incontro della Sorgè con Marco Cartasegna. I due piccioncini riusciranno a chiarire tutto dopo il Gf Vip 2017?

