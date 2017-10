Uomini e Donne/ Anticipazioni, nuovo amore per Gemma Galgani? Torna la speranza (Trono Over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne non inizia per il meglio per Gemma Galgani. Sembrava avesse trovato l'amore vero con Marco Firpo, tanto che si era arrivati a parlare addirittura di nozze in un'intervista uscita in estate, eppure la situazione si è capovolta per l'ennesima volta. La storia con Marco Firpo è finita ma sulla sua strada ecco arrivare un altro cavaliere, affascinante e molto più giovane di lei: Gianfranco Crobu. Due incontri, un bacio ma poi ecco la nuova delusione: il cavaliere fa un passo indietro con quella che a molti, Tina Cipollari compresa, sembra essere una scusa bella e buona. Gemma Galgani però non perde il suo spirito positivo e il buonumore, particolari che da sempre la contraddistinguono e la rendono tra le più amate del programma.

RICCARDO CONQUISTERÀ GEMMA?

"Oggi il mio "buongiorno "è doppio! Voleva essere sereno,tutti abbiamo bisogno di cercare di avere e dare serenità, poi leggo i fatti del giorno e trovo altre stragi! - ha scritto la Galgani nel suo ultimo post social - Non cerco virtuosismi letterari, ma tante parole ho già scritto per quella parte di umanità ,se pur distante da noi ma vicina alla nostra sensibilità colpite dagli attentati che non ne ho più! Siamo partecipi verso tutte le persone,alle quali è stato infierito un colpo devastante! Vi abbraccio caramente!". Non perde insomma la speranza la Galgani che nelle prossime puntate inizierà a frequentare un altro cavaliere che ha già avuto per lei qualche complimento, Riccardo, Che stavolta sia per la Galgani la volta giusta? Nel frattempo a compensare questo vuoto d'amore c'è il suo vastissimo pubblico, che non perde occasione per manifestarle il suo affetto.

© Riproduzione Riservata.