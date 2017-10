Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Gianfranco chiude con Gemma! (4 ottobre 2017)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne continua con la prima parte del Trono Over. La puntata parte con Emi che fa il suo ingresso in studio e parla direttamente al parterre maschile, evidenziando le sue preferenze. Poi l'attenzione torna a Gemma Galgani che con il suo ingresso in studio scatena subito nuove polemiche e ovviamente lo scontro con Tina Cipollari. La dama è stufa delle sue perenni accuse e vorrebbe essere trattata come tutti gli altri, ma l'opinionista è irremovibile e le muove contro nuove accuse. Gemma poi si lamenta dei comportamenti avuti dai suoi riguardi sia da Marco Firpo che dalla nuova fiamma Gianfranco Crobu che lei non riesce a spiegarsi. Così eccoli entrare in studio: il nuovo confronto inizia con Marco che non comprende il motivo delle lamentele della Galgani; poi finisce per ribadire che per lui la storia è finita per sempre "Amicizia sì, potrà sempre contare su di me, ma una relazione no!", dichiara Firpo.

GRANDE OSPITE AL TRONO OVER!

La parola poi passa a Gianfranco che è della stessa opinione di Marco e dichiara di aver deciso di fare un passo indietro con Gemma per l’occhiata ricevuta da Marco dopo il video del bacio, lui riconosce di avere avuto un disappunto quando l’ha visto, ma Tina non gli crede per niente e della stessa opinione è Angelo. Anche Gianfranco, come Marco, quindi conferma che con Gemma potrà esserci solo un'amicizia. Intanto Maria De Filippi cambia registro e manda in onda il trailer del film “Chi m’ha visto”, nelle sale dal 28 settembre, protagonisti Gianfranco Favino e Beppe Fiorello. Proprio quest'ultimo fa il suo ingresso trionfale in studio e commenta con piacere i signori dello studio: Marco, Carlo e il ballerino Giacinto.

