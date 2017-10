Uomini e Donne / Video, esterne inedite: Mattia catturato da Serena, primi "contatti" tra Ester e Paolo

Tronisti Uomini e Donne 2017

Nell'ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne non tutte le esterne sono andate in onda. Oltre ad Angela e Vittoria, Mattia Marciano ha incontrato anche la "caliente" Serena, che invita il tronista in un bar per cantare insieme. "So che tu hai studiato in Spagna, anche io ho studiato lì e lo spagnolo è la mia seconda lingua. - dichiara la bella corteggiatrice - Per questo ho deciso che ci tocca imbarazzarci insieme e cantare qualche canzone in spagnolo!". Mattia non si tira indietro e si diletta nel cantare "Despacito" con Serena, improvvisando anche un balletto. I due poi si danno alle chiacchiere e Marciano svela di aver notato la ragazza già nella prima puntata. Il tronista apprezza lo sguardo, l'aspetto fisico e la determinazione della corteggiatrice che ha le idee ben chiare su ciò che vuole dal futuro. "Son contenta di essere qua" conclude Serena, un pò imbarazzata. (Clicca qui per il video)

LE ESTERNE INEDITE DI MATTIA E PAOLO

Oltre a quella di Mattia Marciano e Serena, c'è un'altra esterna non mandata in onda nella puntata del Trono Classico in onda ieri e lunedì su Canale 5. Stiamo parlando di quella in cui Paolo Crivellin incontra l'affascinante Ester, che in studio ha attaccato Mattia. Ester invita Paolo al parco divertimenti e qui si dilettano tra scivoli e montagne russe. Poi si passa alla chiacchierata di rito e si parla di ciò che ha colpito Paolo della corteggiatrice. Il tronista svela di apprezzarne il carattere forte e determinato oltre che l'aspetto fisico, poi però non manca qualche critica della corteggiatrice a Vittoria, che non credeva potesse rientrare nei canoni di bellezza di Crivellin. Tutto si stempera in abbracci e primi contatti fisici tra i due, che confermano il feeling. (Clicca qui per il video dell'esterna)

