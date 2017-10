VALENTINA PEGORER E EMA STOCKHOLMA/ Le Clubber di Pechino Express 2017 devono trovare una strategia vincente

Valentina Pegorer e Ema Stokholma, le Clubber a Pechino Express 2017

LE CLUBBER ALLA CONQUISTA DEL TERZO POSTO DI PECHINO EXPRESS

Le Clubber continuano la loro esperienza a Pechino Express 2017 fra alti e bassi. Valentina Pegorer e Ema Stokholma hanno perso diversi punti durante la quarta tappa, a partire dalla prima prova richiesta dal conduttore Costantino della Gherardesca. I Viaggiatori si sono dovuti cimentare infatti nella raccolta di un cestino di fragole, per poi sottoporsi alla pesata finale. Gli errori effettuati nel test hanno portato Ema e Valentina a dover bere sei bicchieri di fragolino alla goccia. Si sono tuttavia salvate dall'ultima posizione, ma la corsa successiva su strada le ha rallentate parecchio. Anche se la seconda prova non è andata meglio della precedente, dato che le operazioni di matematica svolte in lingua non erano così semplici. Le Clubber sono arrivate tra l'altro alla scuola in ritardo rispetto ad altre coppie di concorrenti, registrando così uno svantaggio. Dopo una corsa in macchina in compagnia dei Maschi, Ema e Valentina sono riuscite a rientrare per un soffio fra i Viaggiatori che hanno gareggiato per l'immunità. Le due Viaggiatrici si sono dovute scontrare con gli Amici, i Compositori e le Caporali, le tre squadre più forti dell'adventure game. Dopo una vittoria parziale di Ema Stokholma, che è riuscita a spodestare dal tronco Antonella Elia, Valentina Peregorer è stata sconfitta dalla più determinata Jill Cooper. Dopo aver perso la prova vantaggio, conquistata dai Compositori, le Clubber sono partite dalla quarta posizione, subito dopo le Caporali. Fra le quattro donne si è scatenata inoltre una faida, a causa della decisione di Antonella e Jill di rubare il passaggio alle rivali. La seconda notte vede Ema e Valentina in vantaggio rispetto allo step precedente, al secondo posto a pari merito con FigliaeMatrigna e subito dopo gli Amici. Peccato che al traguardo finale di Pechino Express 2017 abbiano perso quota di fronte alle Caporali, arrivando al terzo posto.

STANNO PERDENDO COLPI? VALENTINA PARE SIA L'ANELLO DEBOLE DELLA COPPIA

Pechino Express 2017 ha fatto luce su un andamento incerto da parte delle Clubber, che dopo un inizio vincente stanno dimostrando di non reggere il confronto con le altre coppie più forti. Non si tratta tra l'altro di scontrarsi con pochi Viaggiatori, dato che a primeggiare sono gli Amici, i Compositori e le Caporali. Concorrenti agguerriti disposti a fare di tutto per mettere in difficoltà i rivali, un atteggiamento che Ema Stokholma e Valentina Peregorer non hanno ancora adottato del tutto. Sembra inoltre che l'anello debole della loro coppia sia Valentina, ''colpevole'' di avere un occhio di riguardo per i Maschi. Durante la quarta tappa, la sua compagna di viaggio ha infatti sottolineato che questo tipo di comportamento le porterà presto a perdere i vantaggi acquisiti. Le Clubber sono quindi forse troppo propense ad aiutare gli altri Viaggiatori di Pechino Express 2017, come spesso dimostrato nel corso delle diverse puntate. Dalla loro parte hanno invece una forte capacità di gestire la corsa su strada e la ricerca dell'ospitalità, oltre che la resistenza di fronte alle prove fisiche.

LE CLUBBER DEVONO ESSERE PIU' COMPETITIVE

Le Clubber dovranno correre al più presto al riparo dalle dinamiche più ostili di Pechino Express 2017. L'ultima tappa ha dimostrato che concorrenti come i Compositori non si lasciano frenare da alcun ostacolo e questo implica attivare un maggior spirito competitivo. Valentina Peregorer e Ema Stokholma devono fare i conti con i traguardi raggiunti e mettersi al più presto a tavolino per stabilire una strategia di gioco. Non hanno infatti di fronte dei rivali istintivi, ma molto abili nel capire in quale momento usare la forza ed in quale invece la ragione. Data l'agiatezza di Taiwan, prossima meta di Pechino Express 2017, le sfide da affrontare diventeranno sempre più dure. Le Clubber riusciranno a ritrovare lo smalto di un tempo?

