Wanda Fisher, Carmen Di Pietro e Malgioglio/ La sosia di Spagna dava la voce all'ex gieffina? (Pomeriggio 5)

Wanda Fisher prestava la voce a Carmen Di Pietro?

Wanda Fisher cantava i singoli di Carmen Di Pietro al suo posto? Questa storia è vecchia come il mondo. Tutto ciò, verrà snocciolato oggi, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset e condotta - come sempre - dalla ruspante quanto energica Barbara d'Urso. Ricordate la cantante Corona degli anni '90? Forse non capirete cosa intendo dire. La sua più famosa hit dell'epoca era “Rhythm of the night” e non era cantata da lei bensì da Jenny B. Secondo Cristiano Malgioglio, anche i singoli incisi da Carmen Di Pietro, in realtà nascondono non la sua voce ma quella di Wanda Fisher, sosia ufficiale di Ivana Spagna, spesso ospite dalla Barbarella Nazionale. Poco prima delle 18 quindi, proprio Lady Cologno accoglierà nel suo studio la bionda cantante, reduce dal litigio con il chirurgo proprio nel corso di Pomeriggio 5. Non è la prima volta che Malgioglio sbugiarda Carmen Di Pietro durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Wanda Fisher "doppiava" Carmen Di Pietro? La verità di Malgioglio

Malgioglio, di recente aveva confessato nella Casa che, il famoso seno esploso sull'aereo, in realtà era frutto di una semplice trovata pubblicitaria. Stessa cosa poi, per quanto riguarda il difficoltoso passato di Carmen Di Pietro. La 52enne, aveva confessato che per un periodo aveva addirittura dormito sui vagoni di alcuni treni: “Dormivo sui treni, ero con il mio zainetto, mi lavavo sul treno e dormivo lì. Poi andavo a fare i provini, ma non dicevo nulla a nessuno. Mi mangiavo le rosette con la mortadella", aveva confessato. Malgioglio però, chiacchierando con Luca Onestini e Lorenzo Flaherty, aveva precisato: “Carmen ha detto che non aveva soldi e dormiva sui treni, ma così ha fatto sembrare che fosse una povera senza fissa dimora, invece dormiva sui treni perché magari aveva il provino alle 10 del mattino e partiva prestissimo dal suo paese, così si appisolava lungo il tragitto. E’ diverso. Anche le rosette con la cipolla, non è vero niente!". Cosa dirà Wanda Fisher? Confermerà le indiscrezioni del paroliere siciliano? Lo scopriremo a breve durante Pomeriggio 5.

