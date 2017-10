ALESSIA MARCUZZI/ Si commuove per Daniele Bossari e difende Ilary (Chi ha incastrato Peter Pan?)

Alessia Marcuzzi

LA POLEMICA SU INSTAGRAM

Stasera 5 ottobre torna sull'ammiraglia Mediaset il programma di Paolo Bonolis Chi ha incastrato Peter Pan? con la Pinella Alessia Marcuzzi, pronta a sottoporsi alle domande dei bambini più irriverenti della televisione. Alessia Marcuzzi, qualche giorno fa, ha pubblicato un post su Instagram che ha creato una vera e propria bagarre tra i suoi fans. Infatti, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha pubblicato lo scatto dell'incontro commovente tra Daniele Bossari e la figlia Stella al Grande Fratello vip, ammettendo di essersi commossa e che quell'incontro è stato un messaggio positivo all'interno della trasmissione al centro di polemiche per omofobia e bullismo. Sotto alla foto, molti fans della Marcuzzi hanno espresso i complimenti alla loro conduttrice preferita, criticando però il modo di gestire la trasmissione da parte di Ilary Blasi, considerata troppo aggressiva e poco professionale. Si è creata una vera e propria discussione, in cui la Marcuzzi ha cercato di smorzare i toni dicendo che ognuno ha il proprio modo di condurre.

ALESSIA MARCUZZI, NIENTE PIU' ISOLA?

Alessia Marcuzzi sta guardando da casa uno dei programmi che ha condotto per anni (seppur nella versione non-famosa) e cioè il Grande Fratello Vip. La bionda della televisione italiana è da anni al timone di alcuni dei reality più famosi della tv ma qualche giorno fa si era diffusa una notizia secondo cui la donna avrebbe dovuto rinunciare all'Isola dei Famosi, forma ai box di partenza. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset, infatti, non si era fatta alcuna menzione del programma sui naufraghi e si era pensato che a gennaio partisse la versione Vip del Grande Fratello. In realtà, proprio in queste ore è giunta la conferma che il reality ambientato in Honduras si farà e a presentarlo ci sarà sempre la Marcuzzi, che ha un contratto blindatissimo con Canale 5. Quindi, i fans della conduttrice potranno riammirarla presto dopo averla vista in versione modella qualche settimana fa in un video pubblicato su Instagram dove era apparsa in gran forma e suscitando l'apprezzamento dei suoi followers.

