APOLLO 13/ Su Iris il film con Tom Hanks e Kevin Bacon (oggi, 5 ottobre 2017)

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST TOM HANKS E KEVIN BACON

Apollo 13 è una pellicola drammatica per il ciclo Widescreen che è ispirata ad una storia vera per la quale il regista Ron Howard ha usato come base il libro Lost Moon. Il film è stato girato nel 1995 e tra gli attori presenti nel cast ci sono Tom Hanks (Jim Lovell), Kevin Bacon (Jack Swigert), Ed Harris (Gene Kranz) e Gary Sinise (Ken Mattingly). Apollo 13 ricevette numerose nomination a premi cinematografici importanti e riuscì a vincere due statuette Oscar, inoltre, vinse due premi BAFTA ed è stato annoverato dal New York Times tra i migliori 100 film di sempre. Il film, in onda su Iris oggi, giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 21.00, fu un grande successo anche al botteghino. Le musiche che compongono la colonna sonora sono state composte e dirette da James Horner, compositore che vinse il premio Oscar per la colonna sonora di Titanic (1997). Tom Hanks lavorò molto per interpretare al meglio Jim Lovell, tanto che alla fine riuscì a riprodurne alla perfezione le movenze e il modo di parlare. In molti pensavano che Kevin Costner sarebbe stata una scelta migliore per interpretare questo personaggio in quanto fisicamente molto più simile, ma Ron Howard da subito ebbe in mente solo e soltanto Hanks, che accettò. Hanks, e gli altri attori che interpretavano gli uomini dell'equipaggio dell'Apollo 13, fecero del vero allenamento nella stazione spaziale di Rocket Center per imparare a muoversi in assenza di gravità. Quando Ron Howard seppe che Billy Wilder aveva detto che riteneva questo il suo miglior film, disse di esserne rimasto terrorizzato, perché, di fatto, questo film parla di un uomo che non riesce a realizzare il suo sogno di arrivare sulla Luna. Però Howard ha sempre affermato che Apollo 13 è anche il suo film preferito, tra i molti che ha diretto. Ma vediamo in breve la trama del film.

APOLLO 13, LA TRAMA DEL FILM

L'azione è ambientata nel 1970 e racconta la storia dell'equipaggio dell'Apollo 13, la navicella spaziale che doveva ripetere l'impresa dell'Apollo 11, che aveva fatto il primo allunaggio della storia. L'avventura dell'Apollo 13 però era destinata ad essere ben diversa, poco dopo il decollo ci fu un'esplosione che danneggiò il veicolo. L'equipaggio dovette rinunciare a raggiungere la luna, ma non solo, rischiava di perdere la vita e di non riuscire a tornare sulla Terra. Solo dopo tre giorni tutto si risolse per il meglio, grazie ad un eccezionale lavoro di squadra tra la Terra e l'equipaggio dell'Apollo 13.

