Alberto Angela / Video, il presentatore di Ulisse a La Vita In Diretta

Alberto Angelo ospite de La Vita in Diretta su Rai 1

Alberto Angela ospite di eccezione a La Vita In Diretta, programma di attualità in onda su Rai 1. Il noto divulgatore continuerà a condurre il programma Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 3, in onda ormai da ben 17 anni, ma non solo: il figlio di Piero Angela è al lavoro su alcuni interessanti progetti, come rivelato dal direttore generale della Rai Mario Orfeo, sulla linea degli eventi a San Pietro e a Venezia. E’ stato lo stesso Alberto Angela, tramite il suo profilo su Instagram, ad annunciare la sua presenza nel noto programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini: “Tra poco entrerò nello studio de La Vita In Diretta, ci saranno Francesca e Marco. Chiacchiereremo di tante cose, anche della partenza di Ulisse: vi aspetto tra pochissimo, ci vediamo in studio”. Dopo i vari speciali dedicati ai più importanti musei italiani, come il Museo Egizio di Torino e gli Uffizzi di Firenze, il giornalista si cimenterà in un nuovo percorso professionale, tra cultura, scienza ed arte.

ALBERTO ANGELA, RIPARTE ULISSE

Sabato 7 ottobre 2017 Alberto Angela condurrà la prima puntata della nuova stagione di Ulisse - il piacere della scoperta su Rai 3, una puntata dedicata ai Castelli d'Europa ed ai loro segreti: "Non sono solo una struttura di mattoni, racconteremo come nasce una fortezza. In Francia c'è chi sta costruendo un castello con le tecniche del Medioevo. Faremo un giro dall’Italia all’Europa: da quello di Torrechiara vicino a Parma fino a quello di Windsor ancora oggi dimora dei sovrani inglesi passando per Castel Del Monte di Federico II e quello fiabesco di Ludwig in Baviera. Nelle due puntata successive, del 14 e del 21 ottobre invece si parlerà dello sbarco in Normandia attraverso testimonianze esclusive degli ultimi superstiti sia dal fronte degli Alleati che da quello tedesco. Poi è prevista una serata sull'Antica Roma che avrà come protagonista il Colosseo, un’altra puntata sulla Roma dei Papi. In totale - conclude Alberto Angela - le puntate inedite saranno sette", riporta La Repubblica.

