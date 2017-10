Alessia Ventura/ Video, la soubrette che ha "lanciato" Luca Argentero vittima di una candid camera (Big Show)

Alessia Ventura a Big Show

Alessia Ventura è stata protagonista della puntata di ieri di Big Show: l'ex valletta di Passaparola è infatti stata vittima di una candid camera del programma condotto da Andrea Pucci. Al suo ingresso in studio ha riproposto la sigla della trasmissione che l'ha resa famosa, poi ha rivelato un curioso retroscena sulla partecipazione di Luca Argentero, suo cugino, al Grande Fratello: è stata lei a scrivere la lettera per candidarlo alle selezioni. «Grazie a questa occasione abbiamo un grande attore...», il commento di Andrea Pucci. Quest'ultimo ha poi spiegato le ragioni dell'invito ad Alessia Ventura, che ha scoperto così di essere stata vittima di uno scherzo. La showgirl pensava di essere stata convocata a maggio per partecipare al programma, in realtà il colloquio con Andrea Pucci si è rivelato una candid camera, visto che è stata vittima degli atteggiamenti "poco eleganti" del comico. In particolare, le reazioni di Alessia Ventura sono state riprese e analizzate in una clip molto divertente che vi invitiamo a guardare.

CARRIERA E VITA PRIVATA

Ieri è andata in onda la seconda puntata di Big Show, condotto dal comico Andrea Pucci. La famosa soubrette televisiva Alessia Ventura, e cugina di Luca Argentero, è stata una delle ospiti. Il suo esordio televisivo risale al 2001, quando diventa una delle vallette di Passaparola, dove lavora fino al 2003. Grazie al successo del programma di Gerry Scotti conquista grande notorietà, quindi passa a Controcampo, restando poi in pianta stabile a Mezzogiorno in Famiglia. Ha avuto anche l'occasione di recitare per alcune fiction televisive, come Centovetrine e Carabinieri. Il suo nome è famoso anche grazie al gossip a causa della lunga relazione con l'ex giocatore Filippo Inzaghi, con il quale però la storia è finita da tempo. Nonostante ciò, sono stati spesso paparazzati insieme. Ormai 37enne, Alessia Ventura può vantare una buona carriera televisiva, ma è in attesa di un nuovo incarico, una nuova occasione per tornare protagonista in tv.

