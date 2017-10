Anna Tedesco / Uomini e Donne, l’amore con Angelo e la frecciatina a Gemma Galgani (Trono Over)

Anna Tedesco

Anna Tedesco è una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne. Bella, indipendente, ironica e ottimista, nonostante le numerose delusioni che ha dovuto affrontare a superare, la dama non ha mai perso il suo bellissimo sorriso. Un atteggiamento che è stato premiato con l’arrivo in trasmissione di Angelo, il cavaliere che sta frequentando e che le ha ridato fiducia nell’amore. Anna, infatti, non ha mai perso la speranza di trovare il suo principe azzurro e, sebbene stia procedendo con i piedi di piombo, non nasconde di provare un forte interesse per Angelo. Il cavaliere, da parte sua, dopo aver tentennato un momento, ha fatto un passo decisivo vero la dama rifiutando di conoscere altre dame per concentrarsi solo su Anna. Il rapporto tra la Tedesco e il suo nuovo pretendente, dunque, sta andando avanti. Parlare d’amore, per il momento, è ancora prematuro ma la felicità sembra aver travolto la Tedesco che, sui social, si lascia spesso andare a dichiarazioni ricche di gioia e di speranza. Dopo aver aspettato a lungo ed essere stata delusa da diversi cavalieri, dunque, Anna ha finalmente trovato l’amore?

L’ATTACCO A GEMMA GALGANI

Nonostante la differenza d’età, Anna e Angelo sono più che mai intenzionati ad andare avanti nella loro frequentazione. Proprio la differenza d’età ha scatenato un battibecco tra Anna e Gemma Galgani. Quest’ultima, accusata da Tina Cipollari di frequentare sempre uomini più giovani, si è difesa affermando che Tina è solo prevenuta nei suoi confronti dal momento che, sulla differenza d’età tra Anna e Angelo non ha battuto ciglio. La tedesco ha così colto al balzo la palla per rammentare alla Galgani di aver portato in trasmissioni delle emozioni vere, forse più importanti delle sue e, soprattutto, di essere sempre stata pronta a lasciare la trasmissione. Quest’ultima frase era un chiaro riferimento alla voglia di Gemma di non abbandonare la trasmissione. Anna, invece, sembra già pronta a farlo anche con Angelo. L'annuncio arriverà nelle prossime registrazioni del programma?

