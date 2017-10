Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli/ A Porta a Porta, dalle foto dello studio alla polemica social

Antonella Mosetti, Twitter

Asia Nuccetelli e Antonella Mosetti ospiti a Porta a Porta, tanto basta per dirottare la discussione del giorno proprio sulle due starlette della tv e ospiti fissi dei salotti tv. A quanto pare le due sono state ospiti di una puntata di Porta a Porta non ancora andata in onda e dedicata al "sesso" e agli italiani, come sono sambiate le cose in questi anni e con l'avvento dei social. I primi spoiler sono arrivata da mamma Antonella Mosetti che per prima, già ieri sera, ha postato una serie di foto che la ritraggono al centro dello studio proprio insieme alla figlia Asia, ormai irriconoscibile dopo gli ultimi ritocchi di chirurgia estetica. Tanto è bastato per dare il via alle polemiche sui social.

ASIA E ANTONELLA MOSETTI PRESE DI MIRA SUI SOCIAL

Asia e Antonella Mosetti sono state prese di mira per il loro aspetto sempre più appariscente e per i loro ritocchi sempre più evidenti. Le loro labbra sono ormai sempre più evidenti e la posa della foto postata sui social non aiuta di certo a placare i commenti, anzi. I loro vestiti sono stati etichettati come poco consoni ad una trasmissione come Porta a Porta e il fatto che in studio ci sia anche Asia Nuccetelli, che in realtà non è un artista, una ballerina o un'attrice degna di nota, ha fatto ancora di più adirare il pubblico che in queste ore ha preso di mira i profili social delle due scrivendo di tutto. Clicca qui per vedere gli scatti postati da Antonella Mosetti e leggere i commenti del popolo dei social. Le cose peggioreranno quando la puntata andrà in onda?

© Riproduzione Riservata.