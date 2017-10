BEAUTIFUL / Quinn Fuller riesce a resistere all'amore per Ridge?

Beautiful

La puntata di Beautiful di oggi concederà ancora ampio spazio all'attrazione di Quinn e Ridge. La coppia ha corso un grave rischio dopo che Ivy ha assistito al loro nuovo bacio e ha rassicurato l'australiana, affermando che si è trattato di un errore e che non si ripeterà nulla di simile in futuro. Ma basterà vedere l'espressione di Quinn nell'episodio odierno per capire come le cose siano ben diverse: la gioielliera faticherà a restare lontana dal figliastro, evidenziando la presenza di un sentimento sempre più vicino all'amore. La sua sarà una vera e propria lotta contro se stessa, considerando il suo desiderio di non fare del male ad Eric, tradendolo niente meno che con il suo figlio maggiore. E anche nel caso di Quinn non ci saranno intenzioni subdole: né intrighi, né tanto meno tradimenti con le inevitabili sofferenze sia per Eric che per Brooke. Ma non sempre è facile mantenere le proprie promesse.

Quinn e la lotta contro un amore impossibile

L'entrata in scena di Coco Spectra potrebbe sancire una nuova opportunità per Sally e la sua nuova azienda. Oggi a Beautiful le due sorelle discuteranno delle loro aspettative per il futuro, con l'interesse di entrambe nel mondo della moda. Ma se la rossa continuerà ad essere certa di voler far rinascere dalle ceneri la Spectra Fashions, Coco esprimerà il suo desiderio di fare esperienza, in una delle più importanti aziende della città: la Forrester Creations. Sarà nonna Shirley a proporle di diventare nuova stagista, potendo così cresce e capire qualcosa in più del difficile mondo della moda. Ma le intenzioni della sorella di Sally Senior potrebbero essere altre ovvero avere una talpa nella casa di moda avversaria, rubando senza troppi problemi i suoi bozzetti accadeva un tempo. A primo impatto Coco sembrerà una giovane di buone speranze, senza troppi grilli per la testa e desiderosa di realizzare uno dei suoi grandi sogni. Ma le mire della sua famiglia potrebbero presto indurla a fare i conti con una triste realtà..

