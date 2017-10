BELEN RODRIGUEZ/ Foto, piovono le critiche per la sigaretta al ristorante

Belen Rodriguez

Belen Ridriguez non riesce proprio a stare lontana dai problemi e soprattutto dalle polemiche. Sono trascorse solo poche settimane dalla brutta avventura nel volo privato di ritorno da Ibiza, durante il quale la modella ha acceso una sigaretta in volo, scatenando la rabbia del pilota che ha deciso di atterrare prima del tempo. E ora nuovamente si torna a parlare di fumo, anche se questa volta si tratta di una foto pubblicata nel profilo Instagram della modella argentina. In essa (clicca qui per vedere l'immagine), Belen Rodriguez si trova al ristorante e tiene in bocca una sigaretta, precisando nei commenti: "Smoking area". Tale scatto non è piaciuto a molti followers dell'argentina, secondo i quali il fumo non deve essere pubblicizzato in un profilo Instagram seguito da milioni di persone. In tantissimi, infatti, hanno voluto ricordare che il fumo fa male, chiedendo alla loro modella preferita di non commettere un simile errore che potrebbe costarle la salute: "sei semplicemente stupenda ma smettere di fumare sarebbe il top" , " Non era un anno che fumavi solo l'elettronica?" , " Non dai un buon esempio...". I commenti di questo tenore sono numerosissimi e non manca la piccola polemica da parte di chi ricorda perfettamente la reazione della showgirl durante l'atterraggio di emergenza avvenuto al ritorno da Ibiza avvenuto, come ammesso da Andrea Iannone, soltanto per una sigaretta elettronica.

Belen Rodriguez fuma e piovono le critiche

Nel giorno in cui piovono le critiche riguardanti la foto di Belen Rodriguez con la sigaretta in bocca, i fan più attenti della showgirl e del suo ex marito Stefano De Martino, hanno notato un particolare che a pochi suona come un semplice caso. Di recente, infatti, anche Gilda Ambrosio ovvero l'attuale fiamma del ballerino di Amici, ha pubblicato su Instragram uno scatto analogo: in esso (clicca qui per vederlo) la fashion blogger appare con la sigaretta in bocca in un bagno di Parigi. Anche in tale circostanza molti followers l'hanno rimproverata per il fumo, ma a distanza di pochi giorni vedere le due donne quasi nella stessa posa appare davvero come poco casuale. Si tratta dunque di una sfida a distanza?

