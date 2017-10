BLADE RUNNER 2049/ Da oggi al cinema il film di fantascienza con Harrison Ford (5 ottobre 2017)

Blade Runner 2049, film al cinema

HARRISON FORD TRA I PROTAGONISTI DEL FILM

Blade runner 2049 verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire da oggi, giovedì 5 ottobre.

E’ un film di fantascienza del 2017 diretto da Denis Villeneuve (Arrival, Sicario, Prisoners) ed interpretato da Harrison Ford (Indiana Jones e i predatori dell'Arca perduta, Guerre stellari, Il fuggitivo), Ryan Gosling (La la land, Le pagine della nostra vita, The place beyond the pines) e Robin Wright (Wonder woman, Forrest Gump, la serie tv House of cards). Il film è un sequel di Blade runner, storica pellicola interpretata da Harrison Ford e diretta da Ridley Scott (Alien, Thelma & Louise, Il soldato Jane), che qui è presente nei panni di produttore.

LA TRAMA DEL FILM DI FATASCIENZA

Un agente della polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto tale da cambiare il modo di vedere i replicanti. L'uomo è infatti un Blade runner, cioè un cacciatore di robot come 20 anni prima lo era stato Rick Deckard (Harrison Ford). Negli ultimi 30 anni però (Blade runner originale è ambientato nel 2019, per cui 30 anni prima questa pellicola) i replicanti sono diventati sempre più raffinati e sempre più difficili da distinguere dagli umani veri e propri. Neander Wallace (Jared Leto), produttore di questa nuova versione di replicanti, ha convinto l'opinione pubblica che i suoi robot sono perfetti ed innocui. L'agente K riesce a scoprire un segreto sui replicanti in grado di mettere in discussione tutto, ma per riuscire nel suo intento dovrà partire alla ricerca di Rick Deckard stesso.

IL SEQUEL DI BLADE RUNNER

La pellicola è il sequel di Blade runner, storico film di fantascienza del 1982. Lo stesso film era tratto da un romanzo di Philip K. Dick, uscito in Italia con titoli diversi, fra cui Blade runner, Cacciatore di androidi o l'originale Ma gli androidi sognano pecore elettriche?. L'autore, che ottenne scarso successo in vita, divenne un vero cult proprio a seguito dell'uscita di Blade runner. Negli ultimi anni si sono moltiplicati i film tratti dai suoi visionari racconti, fra cui Atto di forza, Minority report, A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare e la recentissima serie tv A man in the high castle, titolo originale del romanzo pubblicato in Italia come La svastica sul Sole.

