COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD/ Da oggi al cinema il film con Ryan Reynolds (5 ottobre 2017)

IL CAST DEL FILM

Come ti ammazzo il bodyguard verrà distribuito nelle sale italiane da Eagle Pictures a partire da oggi, giovedì 5 ottobre. E’ un film d'azione del 2017 diretto da Patrick Hughes (I mercenari 3, Red hill) ed interpretato da Ryan Reynolds (Ricatto d'amore, Lanterna Verde, Blade Trinity), Samuel L. Jackson (The Avengers, Pulp fiction, Jurassic Park), Salma Hayek (Frida, Dal tramonto all'alba, Desperados) e Gary Oldman (Il quinto elemento, Dracula di Bram Stoker, Il cavaliere oscuro).

COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD, LA TRAMA

Michael Bryce (Ryan Reynolds) è stato una delle guardie del corpo migliori sul mercato. Due anni prima però un suo cliente è stato ucciso proprio mentre Michael era incaricato della sua protezione. Da allora il bodyguard non ha più accettato incarichi rischiosi, per paura di poter fallire di nuovo e avere sulla coscienza un'altra vittima. Il suo peggior nemico è stato il killer Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), e quando proprio quest'ultimo diventa una potenziale vittima Michael decide di rientrare in gioco ed incaricarsi della sua protezione. I due ora dovranno allearsi per salvarsi la vita da Vladislav Dukhovich (Gary Oldman), un dittatore dell'Europa dell'Est che vuole morto Kincaid. L'ex assassino e il suo bodyguard hanno solo 24 ore per lasciare l'Inghilterra e mettersi al sicuro da Dukhovich, ma la cosa più difficile sarà riuscire ad andare d'accordo con il proprio nemico di una vita ed evitare di uccidersi a vicenda.

IL PARERE DELLA CRITICA

Il patria Come ti ammazzo il bodyguard è stato distribuito durante il mese di agosto, suscitando pareri contrastanti. Il film ha esordito al primo posto della classifica degli incassi, rimanendoci per due settimane e guadagnando, in soli 15 giorni, oltre 30 milioni di dollari nei soli Stati Uniti e arrivando a 75 milioni dopo 6 settimane. La critica ha però stroncato la pellicola in modo molto netto, principalmente per la sua scarsa originalità. Come ti ammazzo il bodyguard ha avuto una genesi molto travagliata. Già nel 2011 la sceneggiatura era completata ed è rimasta ben 7 anni in attesa prima che un produttore la riprendesse in mano e la affidasse a Hughes.

