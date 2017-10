Caterina Balivo VS Serena Rossi? / La conduttrice di Detto Fatto svela tutta la verità

Caterina Balivo e Serena Rossi

Nessuna rivalità tra Caterina Balivo e Serena Rossi. L’attrice napoletana ha sostituito Caterina Balivo alla conduzione di Detto Fatto durante le prima settimane della nuova stagione. Ancora in maternità dopo la nascita della secondogenita Cora, Caterina Balivo ha preferito restare qualche settimana in più a casa prima di tornare ufficialmente a lavoro. Al suo posto, Serena Rossi è stata una perfetta padrona di casa con il pubblico che l’ha premiata in termini di ascolti. Tuttavia, sul web, per tutta l’estate e durante la messa in onda delle puntate di Detto Fatto con Serena Rossi, sono circolati numerosi rumors su una rivalità tra Caterina Balivo e Serena Rossi. Molti utenti, infatti, hanno ipotizzato che la Balivo abbia accelerato il suo ritorno in tv per paura di perdere il posto, visto il successo ottenuto dalla collega. Rumors che, tuttavia, sono infondati come ha fatto sapere Caterina Balivo che, tornata a pieno titolo alla guida del programma di Raidue, in un’intervista ha spiegato perché ha voluto Serena Rossi al suo posto.

LA CONFESSIONE DI CATERINA BALIVO

Caterina Balivo e Serena Rossi non sono mai state l’una contro l’altra. A spiegarlo è stata proprio la neo mamma che, in un’intervista, ha raccontato di aver voluto Serena al suo posto in prima persona. “Volevo un’attrice che potesse interpretare la mia conduzione e ha funzionato. Detto Fatto non mi è mancato, – ha proseguito la Balivo come riporta LadyBlitz – ho fatto l’ultima riunione il 10 agosto e ho seguito da casa come autrice le prime 15 puntate, facendo il tifo per Serena. La partenza è stata molto buona, ci siamo ripresi subito, se arriva una persona nuova, come dice mia madre, devi essere ancora più ospitale e le autrici sono state bravissime a non far sentire Serena spaesata”. Altro che rivalità, dunque. Tra Caterina Balivo e Serena Rossi i rapporti sono ottimi. Serena, inoltre, dopo aver lasciato la conduzione di Detto Fatto alla sua titolare, è stata promossa in prima serata su Raiuno.

