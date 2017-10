Chi ha incastrato Peter Pan? / Ospiti e diretta: Alessia Marcuzzi, Ezio Greggio e Frank Matano (Terza puntata)

Chi ha incastrato Peter Pan?

Chi ha incastrato Peter Pan? torna in onda questa sera, a partire dalle 21.20 su canale 5, con la terza puntata. Paolo Bonolis, con la collaborazione di Luca Laurenti, è nuovamente il padrone di cane dello show dedicato ai più piccoli, assoluti protagonisti della trasmissione. Con la loro schiettezza e simpatia, i bambini di Chi ha incastrato Peter Pan si trasformano in intervistatori durante gli incontri con gli ospiti vip che, accettando l’invito di Paolo Bonolis, accettano di rispondere anche a domande scomode che potrebbero uscire dalla bocca dei bambini. Nel corso delle prime due puntate, i piccoli protagonisti di Chi ha incastrato Peter Pan hanno intervistato Ambra Angiolini, Gianni Morandi, Gigi Donnarumma, J-Ax e Fedez, Micaela Ramazzotti e Lino Banfi. Tutti si sono mostrati molto disponibili con i più piccoli che hanno rivolto alcune domande scomode ad Ambra e a Fedez. All’attrice, ad esempio, hanno chiesto notizie sulla sua storia d’amore convincendo la Angiolini ad ammettere per la prima volta il suo fidanzamento con Massimiliano Allegri; Fedez, invece, ha dovuto rispondere alla domande diretta sulla sua futura paternità smentendo la gravidanza della fidanzata Chiara Ferragni. Chi saranno, invece, gli ospiti della terza puntata? A rispondere alle domande degli intervistatori di Chi ha incastrato Peter Pan saranno Alessia Marcuzzi, Ezio Greggio e Frank Matano. La bionda conduttrice, mamma di un adolescente e di una bambina, sarà perfettamente a suo agio nel parlare con i bambini del programma di Paolo Bonolis mentre Ezio Greggio e Frank Matano punteranno tutto sull’ironia. Non mancheranno, poi, le celebri candid camera, la challange dal mondo di YouTube affidata a Iris Ferrari mentre Luca Laurenti continuerà acimentarsi nel ruolo di mentalista.

FLOP DEGLI ASCOLTI: CHIUSURA ANTICIPATA?

La terza puntata di Chi ha incastrato Peter Pan? andrà in onda questa sera ma sul web si stanno diffondendo a gran voce i rumors su una chiusura anticipata del programma. Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno riportato in tv Chi ha incastrato Peter Pan? dopo sette anni dall’ultima edizione. Le prime due puntate, però, hanno deluso le aspettative di Mediaset. Dopo i bassi ascolti ottenuti dallo show condotto da Paolo Bonolis (la seconda puntata trasmessa giovedì 28 settembre 2017 ha raggiunto solo il 13.3% di share, con appena 2.832.000 spettatori), i vertici Mediaset starebbero pensando di ridurre il numero delle puntate previste. Chi ha incastrato Peter Pan, dunque, potrebbe andare avanti per altri quattro giovedì (compresa la puntata odierna, fino al 26 ottobre) chiudendo così dopo solo sei puntate invece delle otto inizialmente previste. Al momento, tuttavia, non c’è ancora nulla di ufficiale. Quello che sta trapelando sul web è solo un’indiscrezione che, però, potrebbe diventare ufficiale qualora anche gli ascolti della terza puntata dovessero essere inferiori alle attese. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dunque, riusciranno a vincere la sfida con Veronica Pivetti e Provaci ancora prof scongiurando il rischio di una chiusura anticipata di Chi ha incastrato Peter Pan?

