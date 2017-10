Claudio Lippi/ "Paolo Bonolis egocentrico, Paola Perego pesce fuor d'acqua", Lucio Presta sbotta: "Ingrato!"

Claudio Lippi

Claudio Lippi è molto impegnato ultimamente. Lo stiamo infatti vedendo come concorrente a Tale e Quale Show 2017 e presto sarà nel cast della nuova Domenica In. Ricordiamo che Domenica In debutterà Domenica 16 ottobre 2017, la conduzione sarà affidata a Cristina Parodi. Intanto il condutture ricorda gli anni trascorsi a Domenica In quando il programma era condotto da Paolo Bonolis. Un ricordo non affatto positivo: “Per dieci anni sono praticamente sparito. Tutto comincia nel 2003 quando feci una orrenda Domenica In con Paolo Bonolis. In quello studio mi trovavo malissimo. Bonolis era troppo egocentrico e tra noi non c’era feeling". Le dichiarazioni sono state rilasciate al Quotidiano Nazionale.

DOPPIO ATTACCO AL VETRIOLO

Claudio Lippi l'anno dopo ritornò a Buona Domenica quando il testimone fu preso da Paola Perego. Anche in quel caso qualcosa non andò per il verso giusto. Lippi abbandonò infatti a stagione in corso: "Il programma venne affidato a Paola Perego e tutto cambiò. Sembravo un pesce fuor d’acqua ma soprattutto non mi riconoscevo in quel tipo di trasmissione troppo urlata e chiassosa. Cercai di ragionare assieme alla squadra di lavoro, visto che firmavo il programma anche come autore. Cercai di impormi e di far prevalere le mie ragioni ma niente. Alla quinta puntata dissi basta e me ne andai. Non potevo varcare né la soglia della sede Rai di Viale Mazzini né quella di Mediaset a Cologno Monzese. Sul mio nome c’era il veto più assoluto". Parole forti di Claudio Lippi contro Bonolis e la Perego. Tutto ciò ha scatenato la reazione di Lucio Presta.

LA RISPOSTA DI LUCIO PRESTA

Intanto Lucio Presta si scaglia contro Claudio Lippi dopo le dichiarazioni al vetriolo nei confronti di Bonolis e la Perego. Ricordiamo che Presta è l'agente della moglie, Paola Perego, e di Bonolis: "Acqua passata? Probabilmente sì, ma evidentemente c’è sempre tempo e spazio per ricordare e rivangare. Per carità, è legittimo sostenere di non trovarsi a proprio agio in un programma, ma per quale motivo riportare alla luce vecchi dissapori, peraltro superati? Ricordiamo che fu la stessa Perego, nel 2010, ad ospitare Lippi più volte nel programma del sabato pomeriggio di Rai 1 Se… A Casa di Paola, proprio a riprova della pace fatta tra i due". Lucio Presta chiude con una reazione attraverso Twitter dove esprime in maniera forte tutta la sua amarezza dopo l'accaduto: "Ne ho conosciuto di coglioni ingrati ma questo batte tutti".

