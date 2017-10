DRUSILLA FOER/ Il giudice dallo stile stravagante (Strafactor)

Drusilla Foer a Strafactor

DALLA MODA A STRAFACTOR

Drusilla Foer sarà in onda stasera subito dopo X Factor 2017 nel programma Strafactor, la nuova trasmissione che vuole scoprire il talento più sopra delle righe d'Italia. La trasmissione, condotta da Daniela Collu, ha come grandi protagonisti proprio i giudici e Drusilla Foer sarà sicuramente la rivelazione dello show. Drusilla Foer è famosa per il suo stile che l'ha resa un personaggio stravagante. Deve il suo successo a Ferzan Ozpetek, per cui ha recitato in Magnifica Presenza. Sempre nello stesso anno, ha preso parte a Show must go off di Serena Dandini e ha posato per vari fotografi internazionali. Inoltre, è stata protagonista di installazioni di prestigio come quella di David LaChapelle a Udine. A partire dal 29 novembre sarà anche in giro per l'Italia col suo show teatrale Eleganzissima, nelle maggiori città italiane.

DRUSILLA FOER, CURIOSITA'

Drusilla Foer nasce a Siena ed è una vera e propria artistica a 360 gradi. Infatti, è cantante, attrice e modella. Ha trascorso gran parte della sua infanzia a L'Avana mentre successivamente ha vissuto tra Chicago, Bruxelles, Parigi e Madrid. Proprio nella grande mela, la Foer ha aperto un negozio Second Hand Dru, divenuto luogo di incontro delle star. E' grande amica di Tina Turner, con la quale ha girato l'America in moto. Ha posato per molte copertine di magazine di moda in tutto il mondo come Bazaar, Wired, Life e Vogue. Ama Lady Gaga e non sopporta Madonna. Dopo alcune partecipazioni all'interno di programmi televisivi e cinema, sarà interessante vederla come giudice a Strafactor.

