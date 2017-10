Daniela Collu alias Stazitta / Chi è la presentatrice di StraFactor? Carriera e curiosità

Daniela Collu

Daniela Collu, nata a Roma, è una conduttrice ed autrice televisiva. La troviamo alla guida di StraFactor, show che segue la messa in onda di X Factor 2017. Daniela ha conseguito una laurea in Storia dell’Arte presso l’Università di Roma. Logorroica e chiacchierona, si è sentita spesso dire “Stazitta“, da qui l’idea di creare un blog su internet dove raccontare e raccontarsi a ruota libera che prendesse proprio questo appellativo, facendo di "Stazitta" il suo nome d'arte. Debutta in televisione nel 2013 ricoprendo il ruolo di opinionista fissa durante il programma Aggratis! condotto in seconda serata da Fabio Canino e Chiara Francini. Mentre nel 2014 è autrice e conduttrice di Share, un programma trasmesso su Radio 2 e condotto con Gianluca Neri. – Ritorna in televisione per presentare ExtraFactor, il talk show del talent show musicale, in compagnia di Mara Maionchi e Davide Camicioli. Ha condotto il programma “Bella davvero” con Costantino D’Orazio e “Decanter” con Luisanna Messer.

DA THE REAL A STRAFACTOR

Diversi i programmi curati per il canale Rai3 e per PanamaFilm. Nello stesso anno viene confermata alla conduzione di StraFactor con Elio e Mara Maionchi. Nel 2017 ha presentato “The Real” con Filippa Lagerback, Barbara Tabita, Ambra Romani e Marisa Passera, talk al femminile trasmesso su TV8. Ritorna per il terzo anno alla conduzione del talk show StraFactor durante l’undicesima edizione del talent show X Factor. In un'intervista datata racconta un po' di lei: "Alla Endemol sono arrivata per gradi; mentre lavoravo nei musei ho iniziato a collaborare con le agenzie di comunicazione. Quando sono arrivata al Gf, è stato come ricevere un regalo enorme, mi sentivo come al buffet, perché potevo scoprire tante persone diverse – il lato del mio lavoro che prediligo. Mi occupavo dei contenuti per il sito, raccontando il Gf sul web. Al Gf è ovviamente la normalità delle persone a creare quella sorta di attrazione, mentre a un talent, come X – factor, è il talento che conta".

