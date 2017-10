EDGE OF TOMORRW - SENZA DOMANI/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise (oggi, 5 ottobre 2017)

il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

NEL CAST TOM CRUISE ED EMILY BLUNT

Edge of Tomorrow - Senza domani, un film di fantascienza del 2014 che è stata diretta da Doug Liman (The Bourne identity, Mr. e Mrs. Smith, Jumer - Senza confini) ed interpretata da Tom Cruise (Top gun, Jerry Maguire, Mission impossible), Emily Blunt (La ragazza del treno, Il diavolo veste Prada, Looper) e Bill Paxton (Titanic, Aliens - Scontro finale, Apollo 13). Il film, in onda su Italia 1 oggi, giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 21.10, è stato tratto dalla light novel giapponese All you need is kill, scritta da Hiroshi Sakurazaka. In alcune edizioni in home video il film è stato presentato con il titolo alternativo Live Die Repeat. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

EDGE OF TOMORROW - SENZA DOMANI, LA TRAMA DEL FILM

In un vicino futuro la Terra è invasa da alieni tentacolari che conquistano rapidamente l'Europa e il Medio Oriente per poi dilagare in Asia. Nella guerra contro questi alieni, detti Mimics perchè in grado di apprendere e imitare le tecniche militari umane, sono state messe a punto delle corazze da battaglia ad alta tecnologia con cui sono armati i fanti. Fra di essi c'è il maggiore William Case (Tom Cruise). Case aveva scelto una carriera come funzionario dell'esercito proprio per non dover scendere in battaglia, ma viene trasferito d'ufficio e, dopo un solo giorno d'addestramento, si trova in prima linea contro i Mimics. Nella sua prima battaglia incontra Rita Vrataski (Emily Blunt), soprannominata l'Angelo di Verdun e considerata un simbolo della liberazione umana a causa delle sue numerose vittorie. Questa battaglia si rivela però ben presto una sonora sconfitta per i difensori della Terra. Quando Case vede anche la Vrataski cadere abbattuta dagli alieni decide di suicidarsi, pur di non essere fatto prigioniero. Subito dopo essere morto Case però si risveglia nel momento in cui viene trasferito al servizio attivo ed è costretto a rivivere il breve addestramento e la disastrosa battaglia. Morto nuovamente sul campo contro i Mimics, si risveglia ancora il giorno precedente, per rivivere tutto di nuovo. Dopo essere entrato in contatto, durante la prima battaglia, con del sangue di un alieno in grado di alterare il tempo, Case si ritrova infatti in una spirale che lo costringe a rivivere il suo ultimo giorno di vita.

© Riproduzione Riservata.