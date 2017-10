EVA HENGER/ Lo scherzo della figlia Mercedesz a Le Iene: l'ex pornostar sotto choc (Pomeriggio 5)

Lo scherzo Mercedesz Henger alla madre Eva

Dopo averlo visto a Le Iene, lo scherzo crudele di Mercedesz riservato alla madre Eva Henger approda anche a Pomeriggio 5, nella seconda parte del programma dedicata al gossip ed alle notizie di spettacolo. L'ex attrice hard e opinionista televisiva ha vissuto momenti di vero panico quando ha appreso delle intenzioni dell'amata figlia di seguire le sue orme. Mercedesz, infatti, l'ha coinvolta in uno scherzo realizzato grazie alla trasmissione di Italia 1, facendo credere alla madre di aver girato un video a luci rosse, poiché sempre incuriosita da quel mondo che per anni aveva visto protagonista proprio la stessa Eva Henger. La reazione, chiaramente, è stata fortissima: l'ex attrice, infatti, non l'ha presa affatto bene ed ha inveito violentemente contro l'inviato de Le Iene, il quale non solo avrebbe avanzato la sua proposta di cimentarsi nella carriera che un tempo aveva reso nota la madre, ma aveva regalato a Mercedesz addirittura una casa a lei intestata (con tanto di falsi documenti di proprietà). Insulti al malcapitato e qualche schiaffone, fino a decidere di lasciarle da sole, sotto l'occhio indiscreto delle telecamere nascoste che avevano immortalato la reazione della donna, giunta dall'Ungheria su richiesta della giovane figlia pronta a rivelarle i suoi intenti professionali.

LA PROPOSTA INDECENTE

Non sono mancate urla e lacrime dopo la notizia della figlia Mercedesz intenta a cimentarsi nell'hard. Eva Henger non ha potuto tollerare le intenzioni della ragazza, rimproverandola e criticando tutte le scelte ritenute poco azzeccate, intraprese dopo la sua permanenza in Inghilterra. Ma la goccia che ha fatto traboccare definitivamente il vaso è giunta dopo la richiesta della giovane di poter girare una scena a luci rosse proprio con la madre. Quella appena rivelata avrebbe superato ogni limite immaginabile. A quel punto Eva aveva lasciato la casa in lacrime, totalmente sotto choc e la giovane Mercedesz era stata costretta ad inseguirla per rivelarle finalmente la verità sul crudele scherzo messo perfettamente a segno dai mattacchioni de Le Iene con la complicità della stessa figlia, visivamente in difficoltà. Non è mancato un sospiro di sollievo da parte della donna che però difficilmente dimenticherà di essere stata vittima del programma di Italia 1.

