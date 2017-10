EZIO GREGGIO/ "Io ed Enzino siamo la coppia più bella del mondo!" (Chi ha incastrato Peter Pan?)

Ezio Greggio a Chi ha incastrato Peter Pan?

IL RECORD D'ASCOLTI IN TV

Ezio Greggio sarà uno degli ospiti della puntata di stasera di Chi ha incastrato Peter Pan?. Il conduttore, insieme ad Alessia Marcuzzi e Frank Matano si sottoporrà alle domande irriverenti dei bambini protagonisti dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Greggio è recentemente tornato in tv al timone di Striscia la notizia insieme al fedele compagno di avventura Enzo Iacchetti. La fortunata coppia ha fatto un boom di ascolti. Il loro esordio è stato il migliore degli ultimi 4 anni, avendo registrato una media di 6 milioni di telespettatori e risultando il programma più visto del 25 settembre. A Il Giornale di Sicilia, Greggio ha confessato come avere questi dati sia come vincere la Champions Legue arrivati agli ottavi. Grande squadra, grande gruppo. Io e il signor Enzino siamo davvero «la coppia più bella del mondo." Quindi, parole molto importanti quelle di Greggio che dimostra l'importanza di avere come campagno di avventura il suo amico Iacchetti.

EZIO GREGGIO TRA LAVORO E VACANZE BOLLENTI

Ezio Greggio, che vedremo a Chi ha incastrato Peter Pan? il 5 ottobre, ha passato un'estate veramente bollente in compagnia della sua fidanzata Simona Gobbi. I due sono stati pizzicati da Novella 2000 su una barca a scambiarsi tenere effusioni. Nonostante 34 anni di differenza, i due sembrano sempre più affiatati. Ezio Greggio, infatti, è nato il 7 aprile 1954. E' alto 1 metro e 75 centimetri e pesa circa 75 kg. La sua famiglia era proprietaria di un'azienda tessile e sognava per Greggio un impiego in banca. Tuttavia, dopo l'università, Ezio Greggio fonda una sua agenzia di pubblicità, avvicinandosi poco a poco al mondo dello spettacolo. Conosce, così, Antonio Ricci che lo vuole al Drive In, programma comico degli anni '80 e poi gli affida Paperissima, raggiungendo la popolarità nel 1993 con la conduzione di Striscia la notizia.

© Riproduzione Riservata.