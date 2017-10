Emilio Fede/ Sento che la mia fine è vicina: ecco cosa ho scritto nel mio testamento

Emilio Fede, rivelazione choc

«Questa notte ho scritto il mio testamento»: l'annuncio choc è di Emilio Fede. L'ex direttore del Tg4 ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus, durante la trasmissione ECG, rivelando di essersi svegliato nella notte per scrivere una lettera a Silvio Berlusconi e le sue ultime volontà. «Stanotte alle ore tre ho deciso che dovevo mettere nero su bianco alcune cose importanti», ha affermato Fede, precisando poi le ragioni di questo incredibile gesto. «Sento che la fine è vicina, anche se ovviamente non la desidero né la aspetto», la spiegazione che ha lasciato tutti di stucco. Sul contenuto del testamento però non si è sbilanciato, essendo una questione molto privata, ma si è lasciato sfuggire comunque un desiderio: «Non voglio funerali, voglio che si sappia che sono morto una settimana dopo l'accaduto. Non voglio funerali con ipocriti che piangono lacrime di coccodrillo. Vorrei essere cremato e vorrei, se possibile, far disperdere le mie ceneri nel mare di Capri». Dopo aver scritto il testamento, l'ex direttore del Tg4 ha preparato il suo necrologio: «Grazie di tutto, Emilio Fede».

LA LETTERA ALL'AMICO SILVIO BERLUSCONI

Silvio Berlusconi resta nei pensieri di Emilio Fede. Non c'è intervista dell'ex direttore del Tg4 nella quale non viene fatto un riferimento all'amico di vecchia data. A lui ha dedicato una lettera, della quale ha svelato qualcosa nell'intervista rilasciata a Radio Cusano Campus. «Ho scritto che non ci vediamo da troppo tempo e che dopo 25 anni che abbiamo passato insieme con grande affetto ritengo che io e lui ci si debba trovare di nuovo in una passeggiata ad Arcore, nel massimo della serenità», ha spiegato Fede, che vorrebbe tornare a cantare l'inno di Forza Italia con l'ex premier. Ma ha anche parlato della compagna del vecchio amico, Francesca Pascale, che ha avuto modo di risentire poco tempo fa. «Ci siamo promessi che saremmo andati a cena insieme», ha svelato Fede. Non mancano i retroscena: ha spiegato che la Pascale avrebbe lasciato Arcore perché è diventato il centro politico del fidanzato, trasferendosi in una casa poco distante che le è stata donata da Silvio Berlusconi.

