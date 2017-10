Enrico Nigiotti/ Bootcamp, l’ex di Amici si gioca gli home visit (X Factor 11)

Enrico Nigiotti, X Factor 2017

Sono ore concitate queste per i fan di Enrico Nigiotti che tra poco conosceranno il destino dell'ex di Amici che ha tentato il tutto per tutto a X Factor 2017. La scorsa settimana è stata proprio la sua comparsa sul palco a destare grande sorpresa tra il pubblico presente in studio, tra i giudici e tra il pubblico a casa. Acqua e sapone, Enrico Nigiotti si è presentato sul palco delle Audizioni da solo e con la sua chitarra pronto a raccogliere la pellicola del suo film e darsi un'altra possibilità, l'ennesima. Dopo aver lasciato Amici per via della sua testa calda e del suo carattere poco riflessivo, Enrico Nigiotti ha tentato anche la strada del Festival di Sanremo ma senza ottenere molto, e adesso? I giudici di X Factor 2017 gli hanno regalato 4 sì e la possibilità di presentarsi ai Bootcamp e alla prova delle sedie (che quest'anno saranno cinque) per ottenere un posto alla prossima fase del talent show di Sky Uno.

L'OCCASIONE DELLA VITA

Enrico Nigiotti questa sera scoprirà quale sarà il suo destino e se davvero il suo inedito "L'amore è..." gli regalerà un posto tra i talenti degli over. Il cantante toscano ha sottolineato più volte di essere pronto ad affrontare il programma e di essere ben diverso da quello che era un tempo, forse per questo i giudici gli daranno la possibilità di passare i Bootcamp e approdare al live di questa undicesima edizione del talent show? Ancora non lo sappiamo ancora e la risposta arriverà nella puntata di questa sera, intanto, per chi non avesse assistito alla puntata delle audizioni la scorsa settimana, ecco qui il video della sua esibizione. Riuscirà a sbaragliare l'agguerrita concorrenza degli altri over che hanno ottenuto i sì dei giudici?

