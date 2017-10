FRANK MATANO/ Tornerà come giudice nel 2018... (Chi ha incastrato Peter Pan?)

Frank Matano a Chi ha incastrato Peter Pan?

IL RITORNO COME GIUDICE

Stasera 5 ottobre su Canale 5 verrà trasmessa la nuova puntata di Chi ha incastrato Peter Pan? con al timone Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Frank Matano sarà stasera tra i tantissimi ospiti che prenderanno parte alla trasmissione insieme anche ad Alessia Marcuzzi. Per Matano è un periodo d'oro dato che è impegnato nelle riprese della serie The Comedians con Claudio Bisio e che sarà trasmesso da Sky. Proprio questo impegno, però, farà scalare inesorabilmente la programmazione di un altro show di successo della piattaforma e cioè Italia's got talent. Stando alle indiscrezioni rilasciate da TvBlog, il talent tornerà in onda solo a partire dall'autunno 2018. Quindi, per rivedere l'irriverente Frank Matano nei panni di giudice dobbiamo attendere ancora un anno. Sicuramente, la sua simpatia e genuità sono stati un punto di forza del programma e Sky non vuole assolutamente rinunciarvi.

FRANK MATANO, LA SCHEDA

Frank Matano nasce a Santa Maria Capua Vetere nel 1989 da padre italiano e madre statunitense. Dal 2007 inizia a raggiungere il successo grazie a dei video su Youtube in cui si cimenta in scherzi telefonici ed esperimenti sociali. Nel 2009 è nel cast de Le Iene mentre l'anno successo è a Sky Scherzando? sulla piattaforma satellitare. Il suo debutto al cinema, invece, arriva nel 2013 quando entra nel cast del film Fuga di cervelli diretto da Paolo Ruffini. Sempre per Paolo Ruffini è in Tutto molto bello e nel 2014 entra a far parte dei doppiatori di South Park. Nel 2016 conduce le Iene con Giampaolo Morelli e Ilary Blasi nella puntata domenicale. A partire dal 2015 è nei panni del giudice di Italia's got talent, il talent show di Sky. In questo ruolo vi tornerà nel 2018, dopo vari impegni sempre con la rete e al cinema.

