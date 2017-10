Fedez/ L'anniversario su Instagram di Chiara Ferragni (X Factor 2017)

Fedez, assieme a Chiara Ferragni (Instagram)

Nella prossima puntata di X Factor 2017, dedicata ai “bootcamp” i riflettori saranno puntati su Fedez: infatti, dopo i primi due appuntamenti stagionali, l’attenzione dei telespettatori sarà rivolta non solamente verso il palco, dove si esibiranno gli aspiranti artisti, ma anche al rapper milanese (al pari del resto del cast di giudici del talent show) che, nel frattempo, ha trovato modo di far parlare ancora di sé ed è oramai uno dei volti di maggior richiamo del programma in onda su Sky Uno. E proprio un momento di inedita gelosia da parte del 28enne compagno di Chiara Ferragni ha entusiasmato i suoi numerosi fan: Daniele Faustini, un concorrente delle Auditions, ha infatti dedicato alla Ferragni una sorta di serenata, esibendosi sulle note di “Lontano dagli occhi” di Sergio Endrigo con al fianco un cartonato della celebre fashion blogger. Dal canto suo, Fedez non ha trovato divertente il siparietto a dispetto del resto dello studio e, dopo un momento di imbarazzo, ha invitato la propria fidanzata a denunciare il concorrente se mai dovesse ritrovarselo sotto casa.

FEDEZ E LA POLEMICA CON L'EX LEADER DEI JARVIS

Ad ogni modo, quello della scorsa settimana non è stato l’unico momento polemico che ha coinvolto Fedez: infatti, il rapper nato a Milano ma di lontane origini lucane è stato protagonista di un botta a risposta col il 20enne Francesco Bertoli che è immediatamente diventato virale sui social network nel corso dell’ultima settimana. Il motivo del contendere era proprio la presenza del ragazzo, ex leader della band dei Jarvis, sul palco del talent show; nella scorsa edizione il complesso si ritirò prima della fase dei Live e questa cosa sembra non esser andata giù a Fedez che, dopo averlo riconosciuto, l’ha così apostrofato davanti al pubblico: “Per chi non lo conoscesse, lui è l’ex frontman di una band che ha deciso di autoritirarsi e poi ha anche gettato m***a sul programma”. Pare infatti che tra Fedez e il manager dei Jarvis vi sia dell’astio a causa di una “querelle” relativa a un contratto che avrebbero dovuto firmare con la Sony, prima che il gruppo decidesse di accordarsi con un’altra casa discografica. Al termine dell’esibizione, Fedez ha dato (unico tra i giudici) a Bertoli il suo “No”, ammonendolo anche di non “cambiare idea un’altra volta, altrimenti hai davvero rotto le palle”. Si preannunciano scintille nella prossima puntata?

LA DEDICA DELLA FERRAGNI A FEDEZ SU INSTAGRAM

Nelle ultime ore, la coppia oramai più chiacchierata dello showbiz italiano (ovvero quella formata da Fedez e Chiara Ferragni) ha celebrato il primo anno di fidanzamento: come è noto, i due non risparmiano ai propri fan nessun momento di intimità o della loro relazione –nonostante il rapper sia stato messo in imbarazzo da una domanda di un bambino nel corso dell’ultima puntata di “Chi ha incastrato Peter Pan?” a proposito della presunta gravidanza di Chiara- ed ecco che sul profilo Instagram della Ferragni è apparso un romantico collage di foto che rievoca il momento in cui il suo compagno, nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, le aveva donato un anello di fidanzamento. Nella breve didascalia che accompagna i diversi scatti, la “più influente fashion blogger del mondo” (secondo quanto stabilito da Forbes proprio alcuni giorni fa) ha scritto in inglese “Un anno tesoro. Non dalla tua proposta, ma dal momento in cui ci siamo ufficialmente fidanzati”. E, come era prevedibile, il post della influencer nata a Cremona ha ricevuto quasi mezzo milione di “like” nel giro di pochissime ore.

© Riproduzione Riservata.