Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci/ Arriva l’addio? Lui beccato con una mora misteriosa

Flavio Briatore

Nuovo capitolo della storia tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Dopo le numerose voci di crisi della scorsa estate, diffuse dal settimanale Chi e prontamente smentite dai diretti interessati, il settimanale Spy sgancia la bomba. Nel nuovo numero del noto settimanale di gossip, infatti, Flavio Briatore appare in compagnia di una misteriosa mora. Bella, alta, magra e con lunghi capelli neri che ricordano tanto Elisabetta Gregoraci, l’affascinante donna che appare accanto a Flavio Briatore ha scatenato nuovi rumors. Nelle foto pubblicate da Spy, infatti, i due sono molto vicini e sembrano quasi pronti per baciarsi. Il bacio vero e proprio, però, nelle foto diffuse in anteprima non c’è. Nonostante tutto, le voci di una crisi tra Flabio Briatore ed Elisabetta Gragoraci tornano prepotentemente. La presenza dell’affascinante donna mora accanto a Briatore, infatti, rappresenta un campanello d’allarme per i fans. C’è da dire, tuttavia, che, al momento, non si conosce ancora l’identità della donna che potrebbe essere anche un’amica. Flavio Briatore svelerà il mistero nelle prossime ore?

LE VOCI DI CRISI

Da mesi, ormai, si rincorrono voci di una presunta crisi tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci anche se, finora, non ci sono mai state conferme. Tuttavia, i due appaiono sempre più lontani. Per la prima volta dopo anni, infatti, Elisabetta non appare più accanto al marito con la stessa frequenza del passato. I due, infatti, hanno anche trascorso l’estate separati. Lei, dopo aver girato le piazze del Sud Italia con Battiti Live, è volata negli Stati Uniti dove si è rilassata prendendo anche lezioni di surf e recitazione. Lui, invece, si è diviso tra la Sardegna e Montecarlo per trascorrere del tempo con il figlio. Cosa sta accadendo, dunque, tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci? I due sono davvero in crisi o dietro le foto pubblicate dal settimanale Spy si nasconde una spiegazione? Non ci resta che aspettare le parole dei protagonisti.

© Riproduzione Riservata.