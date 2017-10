Francesco Bertoli, ex Jarvis/ Bootcamp, conquisterà gli Home Visit e Fedez? (X Factor 11)

Francesco Bertoli

E’ tutto pronto per il ritorno di Francesco Bertoli sul palco di X Factor 11. Dopo aver superato l’audizione con quattro sì, l’ex Jarvis si gioca gli Home Visit nella puntata odierna dedicata ai bootcamp. E’ una fase cruciale per chi sogna di salire sul palco di X Factor 2017 dal quale potrebbe partire una carriera nel mondo della musica. Per Francesco Bertoli si tratta, forse, dell’ultima possibilità. Dopo aver rinunciato alla partecipazione al talent show con la sua ex band, i Jarvis che lo scorso anno conquistarono un posto nella squadra di Alvaro Soler salvo, poi, rinunciarci per motivi legati al contratto con la Sony (questo è quanto scrisse il manager della band sui social mentre Alessandro Cattelan parlò di problemi personali ndr), Francesco Bertoli ci riprova come cantante solista. A 20 anni, ha alle spalle già una grande esperienza musicale e, durante l’audizione, Manuel Agnelli si è complimentato con lui affermando che “devi fare questo lavoro”. Francesco Bertoli, dunque, nella prima puntata dei bootcamp si gioca gli home visit. Riuscirà a conquistarli?

I DUBBI DI FEDEZ

Se Manuel Agnelli, dopo averlo ascoltato sul palco di X Factor 2017 durante la prima audizione non ha avuto alcun dubbio su Francesco Bertoli, considerandolo uno dei migliori talenti che si siano presentati sul palco, Fedez non ha nascosto di avere qualche dubbio, nonostante il sì. Il rapper, infatti, ha espresso dei dubbi sulla sua performance tirando fuori anche il suo rancore per quanto accaduto lo scorso anno. Francesco Bertoli, pur rendendosi conto che quanto accaduto con i Jarvis ha lasciato degli strascichi, è tornato ad X Factor per chiudere un cerchio. Per riuscirci, però, dovrà convincere proprio Fedez, giudice degli Under Uomini, squadra di cui farebbe parte se dovesse conquistare gli home visit e, successivamente, uno dei tre posti disponibili ai live. Ci riuscirà?

