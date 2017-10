GIGI SABANI/ Oggi avrebbe compiuto 65 anni: il ricordo della sorella Isabella (La vita in diretta)

Gigi Sabani

Gigi Sabani avrebbe compiuto oggi 65 anni. A ricordarlo sarò la trasmissione di RaiUno La Vita in Diretta, durante la quale interverrà anche la sorella del compianto artista prematuramente scomparso, Isabella. Proprio al noto imitatore sarà dedicata un'ampia parentesi nel corso della trasmissione del pomeriggio Rai. Sabani scomparve il 4 settembre 2007 all'età di 54 anni. Una morte improvvisa e che lasciò senza parole l'intero mondo dello spettacolo. A stroncarlo fu un terribile infarto avvenuto mentre si trovava a cena a Roma proprio con la sorella Isabella. Appena un'ora prima l'artista aveva accusato un malore, nonché il primo campanello di allarme di ciò che poi sarebbe tristemente accaduto. In seguito ad uno strano formicolio al collo fu visitato proprio dal medico di famiglia della sorella che però gli diagnosticò semplicemente uno stato di forte stress e per questo gli prescrisse un antidolorifico. Proprio la vicenda fece nascere un piccolo giallo poiché Isabella Sabani non rivelò mai il nome del medico né lo denunciò e questo comportamento, secondo Raffaella Ponzo, ultima compagna di Gigi, era legato a delle presunte minacce del medico nei confronti della donna.

LA COMPAGNA: "DIMENTICATO DALLA TV MA NON DALLA GENTE"

A dieci anni dalla sua scomparsa, un mese fa in tanti hanno voluto ricordare il noto artista, genio delle imitazioni, Gigi Sabani. Il popolare conduttore è ancora nel cuore della gente, come ha ricordato Raffaella Ponzo a TgCom24: "In televisione non è stato fatto nulla. Ma in molti mi hanno fermata per strada ricordando Gigi". In occasione del decennale della sua scomparsa, in tanti lo hanno ricordato sui social, tra cui alcuni colleghi come Marino Bartoletti e Stefania Orlando. Il suo ricordo, negli ultimi anni è stato in parte oscurato. Lo stesso Gigi, quanto era in vita ironizzava sul suo destino ed a ricordare le sue parole è oggi Raffaella, madre del secondo figlio di Sabani, Gabriele: "Lo diceva spesso scherzando. Sono talmente sfigato in questo periodo che se dovessi morire capiterà lo stesso giorno di uno molto più famoso di me", ha ricordato di recente la Ponzo. In realtà Gigi Sabani, le sue imitazioni uniche ed incredibilmente divertenti, quel suo sorriso e la grande umanità difficilmente riusciranno ad essere del tutto oscurati. Ed oggi La Vita in Diretta, grazie anche alla sorella dell'artista, contribuirà a riaccendere i riflettori su uno dei nomi che hanno scritto la storia dello spettacolo italiano.

