GREY'S ANATOMY 8 / Su La7d torna l'ottava stagione: Meredith e Derek in crisi. Anticipazioni trama

Grey's Anatomy su La7d

AL VIA L'OTTAVA STAGIONE

Per la gioia dei fan della serie continua su La7d la maratona di Grey’s Anatomy. Questa sera, giovedì 5 ottobre, a partire dalle 21.30 andranno in onda i primi quattro episodi dell’ottava stagione della serie con protagonista la dottoressa Meredith Grey. Nel primo episodio dal titolo “Caduta libera” le vicende di medici del Seattle Grace riprendono da dove si erano concluse nella settima stagione. Meredith, che rovinato la ricerca scientifica di Derek, viene licenziata. Inoltre i due medici si sono lasciati, mettendo in difficoltà l’assistente sociale della piccola Zola che deve decidere quale è la situazione migliore per la bambina. Meredith preoccupata che le portino via la figlia, si allontana con Zola. Nel frattempo un enorme voragine si apre su Seattle: un uomo rimane intrappolato con la moglie ed è costretto ad amputarle la gamba, ma Owen a risolvere la difficile situazione e a salvare entrambi. Intanto Cristina, che è incinta, non è ancora di voler interrompere la gravidanza. Infine Alex chiede al capo di parlare con il consiglio per far riavere il posto a Meredith: il dottore si sente in colpa per il licenziamento dell’amica. Nel secondo episodio dal titolo “Se n'è andata” la Bailey e la Torres organizzano un Gunther - ovvero far operare gli specializzandi del quinto anno tutti insieme - per capire chi è lo specializzando con più carisma. Inaspettatamente la prova viene “vinta” da Avery. Webber dice al consiglio, mentendo, di essere stato lui a ordinare a Meredith di sostituire il farmaco della moglie Adele. Mentre Derek teme che Meredith abbia rapito la figlia, la Grey chiede aiuto a Christina per far finta di aver portato la figlia a fare degli esami: ma ormai l’assistente sociale ha lanciato degli allarmi e deve quindi portare via la bambina. Sarà Alex a consolare l’amica, che ormai lo ha perdonato. Owen accompagna Cristina ad abortire.

ANTICIPAZIONI: CAMBIAMENTI Al SEATTLE GRACE

Nell’episodio “Prendi il comando” Webber si dimette passando il testimone a Owen, suscitando la delusione della Bailey. Al Seattle Grace è arrivato il giorno in cui gli specializzandi dell’ultimo anno diventano chirurghi e finalmente opereranno. I cinque scommettono sulla penitenza che toccherò a chi opererà peggio, ma questo porterà a una serie di disguidi e scambi nelle sale operatorio. Infine Meredith e Derek capiscono che per continuare a stare insieme non devono più lavorare fianco a fianco. Infine in “Che c'è negli uomini..” Meredith lascia neurochirurgia e Derek inizia a “corteggiare” Avery, che è già lo specializzando di Mark. Webber fa fatica ad accette il suo nuovo ruolo di supervisore, mentre in ospedale intanto scommettono su quanto tempo Owen resisterà al posto di Webber: Derek è tra i pochi a fare il tifo per lui. Intanto Mark chiede l’aiuto di Alex per visitare la piccola Sofia caduta dal divano. Infine tutti gli uomini di chirurgia si ritrovano nella casa che Derek sta costruendo nel bosco perché lavorare al portico li tranquillizza.

