Gianluca Vacchi e Ariadna Gutierrez / Amore finito? Senza Miss Colombia balla... da solo!

Gianluca Vacchi

Mentre il mitico Gianluca Vacchi balla a Miami, la sua ultima fidanzata Ariadna Gutierrez, la seconda classificata a Miss Universo 2015 presentata da Raffaella Zardo a Vacchi, ha cancellato da Instagram tutte le foto che la ritraggono con il milionario bolognese ed è data in fuga dalla Florida… Segnali di rottura? Per chi non la conoscesse, Ariadna María Gutiérrez Arévalo è nata a Sincelejo il 25 dicembre 1993, è una conduttrice televisiva e modella colombiana, incoronata Miss Colombia 2014. A sette mesi di età i suoi genitori si trasferirono a Barranquilla e studiò alla scuola tedesca di Barranquilla. Gutiérrez è una studentessa. Prima di essere incoronata Miss Colombia 2014, fu premiata come Senorita Sucre (Miss Sucre Colombia 2014). Attualmente lavora come modella a Sucre, Colombia.

IL DEEJAY TORNA A BALLARE DA SOLO...

Gutiérrez fu protagonista della'80esima edizione di Miss Colombia 2014 in rappresentanza del Dipartimento di Sucre, vincendo il 17 novembre 2014 a Cartagena de Indias il titolo di Miss Colombia, guadagnando la prima vittoria del dipartimento al concorso. Clamoroso quello che accade nel 2015 a Miss Universo. Gutiérrez rappresentò la Colombia a Miss Universo 2015, dove concorse per succedere alla detentrice del titolo, la sua compatriota Paulina Vega. Inizialmente, il presentatore Steve Harvey annunciò Gutiérrez vincitrice di Miss Universo 2015 e Miss Filippine, Pia Wurtzbach, come seconda classificata. Tuttavia, dopo l'incoronazione di Gutièrrez, Harvey fu avvisato dagli organizzatori che avrebbe dovuto annunciare la Colombia come seconda classificata e che Wurtzbach aveva vinto Miss Universo. Vega quindi passò la corona a Pia Alonzo Wurtzbach prima che la trasmissione fosse bruscamente interrotta.

