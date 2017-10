Giulia Provvedi in love / La gemella di Silvia si fidanza con Pierluigi Gollini: è polemica sul web

Giulia Provvedi

Giulia Provvedi, la bionda del duo de Le Donatella, si è nuovamente innamorata. Il fortunato è il portiere dell'Atalanta, Pierluigi Gollini. Giulia e Silvia Provvedi, sono diventate celebri grazie alle loro partecipazione ad X Factor nel 2012. Ad appena 18 anni, sotto l'ala protettrice di Arisa, hanno affibbiato loro questo stravagante nome in onore di Rettore, consacrandole al successo. Di seguito, sono tornate in pista nel 2015 per partecipare alla prima edizione Mediaset dell'Isola dei Famosi. Per l'occasione, hanno inaugurato anche portandosi a casa la vittoria. Successivamente, Silvia (la mora) ha trovato l'amore tra le braccia di Fabrizio Corona. Ancora oggi, i due vivono la loro complicata storia e lei, ha dichiarato in più di una occasione, di non avere intenzione di abbandonare il suo compagno. Mentre di Silvia si è spesso parlato anche (e soprattutto) per questo aspetto, Giulia è rimasta un poco nell'ombra fino a quando, ha voluto ufficializzare la sua nuova relazione d'amore direttamente su Instagram, pubblicando uno scatto in bianco e nero che la ritrae con il suo fidanzato.

Giulia Provvedi trova l'amore

Lo scatto, ritrae Giulia Provvedi mentre bacia Pierluigi Gollini, il nuovo fidanzato. Peccato però che, dopo alcuni minuti, il popolo della rete si è immediatamente scatenato con i commenti accusando la cantante di essersi fidanzata con un calciatore solo per interesse. "Con un calciatore te lo sei scelta bene: Questo è amore?! Davvero?? Ma smettiamola su! Se fosse una persona “comune” nemmeno lo avrebbe guardato in faccia. E’ sempre la solita minestra! Non è una novità vedere un calciatore fidanzato! Lei sta insieme a lui per soldi! Guardate in faccia la realtà! Per me l’amore è altro, non questo!!! Se per voi l’amore è questo vuol dire che non lo avete mai vissuto", si legge. Per tante critiche, anche qualcuno dalla loro parte: "E' normale che tra vip si conoscono tra di loro! Ma di cosa state parlando? Anche fosse stata una persona comune e magari si interessavano ci poteva stare insieme, fatevi la vostra vita e se vi sta sul ca***o qualcuno evitate di seguire ma che vita avete a stare tutto il giorno a commentare gente di cui non vi interessa! Che noiosi!". Cliccate qui per visionare lo scatto e leggere i commenti di estimatori VS haters.

