Grande Fratello Vip 2017/ News dalla Casa: Cristiano bacia Lorenzo, l'ira di Jeremias ha stancato gli altri?

Grande Fratello Vip

L'omofobia, nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 è stata spazzata via da un meraviglioso bacio simbolico. Cristiano Malgioglio, deluso e rammarico per la serata del lunedì, ha dichiarato in confessionale di volere baciare Lorenzo Flaherty, considerato un concorrente che non ha mai avuto atteggiamenti omofobi nella vita. Ed infatti, l'attore dagli occhi azzurri, ha confessato di avere preso sportivamente la sua nomination anche se, non ne ha apprezzato i motivi principali. Lui infatti, in più di una occasione, ha confessato di avere riso per la battuta di Marco Predolin assolutamente in buona fede, senza pensare a ciò che invece poteva accadere lanciando un messaggio così brutto. L'ex conduttore baffuto, uscendo fuori dalla Casa più spiata d'Italia, ha movimentato massicciamente gli equilibri della stessa tanto che, Jeremias Rodriguez ha avuto modo di sbottare ancora una volta, prima scontrarsi con Simona Izzo durante un pranzo e poi puntando anche il dito contro l'amico Luca Onestini.

Lorenzo e Cristiano, scatta il bacio della pace al Grande Fratello Vip

Lorenzo poi, in più di una occasione si è mostrato dispiaciuto per avere ferito in qualche modo, la sensibilità di Cristiano Malgioglio che, durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di evidenziare in più di una occasione, la sua estrema sensibilità d'animo. Dopo un chiarimento è arrivato anche il bacio sulla bocca che di fatto, ha sancito definitivamente la pace tra i due. Dopo questo scambio di affetto, anche gli altri coinquilini hanno accolto il gesto con estrema commozione, lasciandosi andare ad un applauso liberatorio. I due concorrenti, hanno dato modo di appianare la tensione con un bellissimo gesto simbolico che già da ore, sta letteralmente facendo il giro della rete. Cristiano poi, preso dalla divertente situazione, ha baciato ripetutamente l'attore che non si è tirato indietro tra un sorriso e una viva dimostrazione d'amicizia, affetto e solidarietà. Per una tensione messa da parte però, gli equilibri della Casa diventano sempre più traballanti e l'inquietudine di Jeremias Rodriguez sta incominciando anche a dare fastidio al resto dei coinquilini della residenza di Cinecittà: il fratello di Belen sarà il prossimo ad andare in nomination?

© Riproduzione Riservata.