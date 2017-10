Graziella Montanari/ Uomini e donne, anticipazioni: lo scontro con Manfredo è servito!

Graziella Montanari, Uomini e donne

Manca poco alla messa in onda di Uomini e donne e di una nuova puntata del trono over in cui la protagonista assoluta non sarà Gemma Galgani ma la bella Graziella Montanari. La vera regina dei momenti trash del programma ormai è diventata lei e così come si è conclusa la stagione dello scorso anno, anche in questa le cose saranno così. Le entrate in studio di Graziella portano sempre allo scontro e anche nella puntata di oggi le cose salteranno in aria con il suo arrivo. Ma cosa succederà di preciso? La sua vittima non sarà Gemma Galgani, almeno non solo. La dama non disquisirà dei presunti interventi chirurgici a cui la dama si è sottoposta in questi mesi, ma andrà all'attacco del suo ex Mafredo. Quello che per tutti era la vittima di Graziella ha poi rivelato l'esistenza di messaggi e telefonate hot che avevano fatto perdere la testa alla dama, cosa si diranno i due oggi pomeriggio?

MANFREDO E GRAZIELLA, LA FURIOSA LITE OGGI IN TV

Secondo le prime anticipazioni della nuova puntata del trono over di Uomini e donne, Manfredo prenderà posto al centro dello studio tra gli spasimanti di Titti e le cose peggioreranno di minuto in minuto. Quando il cavaliere racconterà della sua consocenza con Titti avrà modo di chiedere alla sua ex di non parlare male di lui con le altre dame del programma e sarà allora che scoppierà la lite. Graziella cercherà di tenerlo a bada mentre la stessa Titti rivelerà di voler mettere fine alla loro conoscenza ma non per via di Graziella e di quello che è successo. A peggiorare le cose ci penserà Emy che parlerà dell'infatuazione della sua collega per Giorgio Manetti. Trash e risate non mancheranno per il pubblico a casa.

