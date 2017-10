HINDENBURG/ Su Rete 4 il film con George C. Scott e Anne Bancroft (oggi, 5 ottobre 2017)

il film storico nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GEORGE C. SCOTT E ANNE BANCROFT

Hindenburg è una pellicola di genere storica che è stata diretta nel 1975 da Robert Wise (Tutti insieme appassionatamente, West side story, Star trek) ed interpretata da George C. Scott (Patton generale d'acciaio, Il dottor Stranamore. Lo spaccone), Anne Bancroft (Il laureato, Anna dei miracoli, The elephant man) e William Atherton (Ghostbusters - Acchiappafantasmi, Trappola d'acciaio, 58 minuti per morire - Die harder). La storia è molto liberamente ispirata all'incidente dell'Hindenburg, un dirigibile nazista prodotto dalla Zeppelin. Dopo una traversata oceanica il pallone gonfio di idrogeno prese fuoco, proprio sopra l'attracco in New Jersey, causando 34 vittime fra i 97 ospiti del mezzo. L'incidente ebbe una notevole copertura mediatica fra giornali e cinegiornali dell'epoca, divenendo tristemente celebre in tutto il mondo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film che va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 16.30.

HINDENBURG, LA TRAMA DEL FILM

Germania, 1937. A causa dell'embargo i tedeschi non possono importare elio, così riempiono i loro dirigibili di idrogeno. Questo gas è molto infiammabile e quindi è pericoloso da usare. Poco prima che il gigantesco dirigibile Hindenburg, orgoglio della Germania nazista, parta per una trasvolata oceanica per gli Stati Uniti, presso gli uffici della Zeppelin, azienda proprietaria del dirigibile, arriva il messaggio di un veggente che profetizza una catastrofe. Il Reich non vuole annullare il volo, così incarica il colonnello Ritter (George C. Scott) di imbarcarsi per proteggere i passeggeri e il mezzo. Ritter sospetta inizialmente di un gruppo di americani a bordo, che potrebbero voler sabotare il dirigibile per mettere in cattiva luce la Germania. Ben presto però Ritter si rende conto che il sabotatore è un tedesco, il macchinista Karl Boerth (William Atherthon). Convinto antinazista, questi ha posizionato sul velivolo una bomba a tempo, programmata per esplodere dopo che i passeggeri avranno lasciato il dirigibile. Dei ritardi sulla tabella di marcia mettono però in pericolo tutti quanti. Ritter ha identificato ed immobilizzato il colpevole, ma ora dovrà riuscire a disinnescare la bomba, altrimenti il gas contenuto nel gigantesco pallone prenderà fuoco, causando un disastro immane.

