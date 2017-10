IL SEGRETO / Beatriz chiude con Matias: la figlia di Hernando ama il crudele Ismael

Il Segreto

Beatriz sarà grande e indiscussa protagonista della puntata de Il Segreto in onda questo pomeriggio su Canale 5. Solo ieri, infatti, la figlia di Hernando ha confessato i suoi sentimenti ad Ismael, dicendogli di essersi innamorata di lui. A sorpresa, però, il ragazzo che fin dal primo giorno aveva cercato di conquistarla, aveva rifiutato le sue attenzioni usando un'affermazione apparentemente priva di senso: lui non è la persona giusta per Beatriz. Ma il rifiuto non basterà per permettere alla giovane di fare un passo indietro. Al contrario: Beatriz sarà più che mai convinta che tra lei e Matias non possa esserci futuro, considerando l'evidente conflittualità degli ultimi tempi. Per questo prenderà una decisione che in pochi si sarebbero aspettati e le cui conseguenze non mancheranno, tanto da essere ancora presenti negli episodi spagnoli: la piccola Dos Casas chiuderà la sua relazione con Matias, annunciandogli di essere stanca dei continui litigi. La fiducia tra loro non esiste più, ma sarà proprio questa la ragione per la quale si spingerà a tanto?

Beatriz chiude con Matias ma Ismael...

La coppia formata da Matias e Ismael era riuscita a farsi amare e apprezzare dal pubblico de Il Segreto. In molti avevano visto il loro due ragazzi davvero innamorati, tanto che in futuro avrebbero persino potuto diventare la coppia regina della telenovela Il Segreto. Ma il destino della figlia di Hernando a questo punto appare ben diverso: la sua decisione di porre fine alla relazione con Matias, sembra essere destinata a crearle gravi problemi, soprattutto se consideriamo i veri sentimenti della giovane. È vero che ha informato il figlio di Emilia di essere stanca dei continui litigi ma è altrettanto vero che sono c'è dell'altro ovvero i sentimenti per Ismael. Quest'ultimo ha rifiutato Beatriz, dopo che il bacio scambiato con lei, dicendole che tra loro non potrà esserci futuro. Ma siamo davvero certi che lei rinuncerà presto al tentativo di conquista?

