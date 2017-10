IN TIME/ Su Italia 1 il film con Amanda Seyfried e Justin Timberlake (oggi, 5 ottobre 2017)

il film di fantascienza in seconda serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE ANDREW NICCOL

In time è un film di fantascienza che è stata diretta nel 2011 da Andrew Niccol (Gattaca - La porta dell'Universo, Lord of war, The Truman show) ed interpretata da Amanda Seyfried (Mamma mia, Lovelace, Mean girls), Justin Timberlake (Amici di letto, The social network, Bad teacher - Una cattiva maestra) e Olivia Wilde (Cowboys & aliens, Drinking buddies - Amici di bevute, la serie tv Dottor House - Medical division). La trama del film è ispirata al racconto '"Pentiti Arlecchino!" disse l'uomo del tic-tac' di Harlan Ellison, anche se l'attribuzione è stata inserita nei crediti solo dopo un'azione legale da parte dell'autore. Ma vediamo insieme insieme la trama del film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 23.30.

IN TIME, LA TRAMA DEL FILM

Anno 2169. Le persone nascono e crescono fino all'età di 25 anni, quando si attiva un particolare orologio che tutti portano al polso. Da quel momento si smette di invecchiare, ma si ha solo un altro anno di vita. Altro tempo di vita si può trasferire da una persona all'altra o immagazzinare in una sorta di banca. Il tempo è così diventata una sorta di unità monetaria e il mondo è abitato da una casta di ricchi e virtualmente immortali, che non invecchiano mai fisicamente oltre i 25 anni, mentre una grande massa di poveri deve lottare giorno per giorno per assicurarsi la sopravvivenza. Will Salas (Justin Timberlake) vive in una zona poverissima e lavora nella fabbrica dove vengono costruiti gli orologi che regolano la vita delle persone e le uccidono quando si esaurisce il credito di tempo disponibile. La cattiva situazione economica fa si che molti degli amici e colleghi di Will stiano per finire il tempo rischiando la morte. In un bar, una sera, Will conosce Henry Hamilton (Matt Bomer), un uomo che sta offrendo da bere a tutti per consumare il più rapidamente possibile i 116 anni che gli restano da vivere. Proprio in quel momento una banda di ladri di tempo irrompe nel locale. Will aiuta Henry a scappare e i due finiscono prestoper fare amicizia. Henry confessa di avere già 105 anni e di essere stanco di vivere come un privilegiato, sulla pelle di altre persone. Henry confessa a Will che il sistema economico basato sul tempo è gestito da una piccola casta di ricchissimi, che può così assicurarsi una vita quasi eterna, dopo di che dona i suoi 116 anni residui a Will, morendo poco dopo. Will ri reca quindi nella zona più ricca e gioca i suoi anni al casinò, dove conosce la ricchissima Sylvia Weis (Amanda Seyfield). Qui Will vince ben 900 anni, ma viene arrestato per aver rubato gli anni di vita di Henry. Rimasto con solo 2 ore di vita, Will rapisce Sylvia e chiede 1000 anni di riscatto, non per sè ma per un'associazione caritatevole del suo quartiere. Tra Will e Sylvia però sta inaspettatamente nascendo l'amore, mentre il padre di lei dichiara di non voler assolutamente cedere al ricatto.

© Riproduzione Riservata.