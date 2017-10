KINGSMAN - SECRET SERVICE/ Su Rai 4 il film con Colin Firth (oggi, 5 ottobre 2017)

il film di fantascienza in prima serata su Rai 4

NEL CAST COLIN FIRTH E TARON EGERTON

Kingsman - The secret service è una pelicola di fantascienza che è stata diretto da Matthew Vaughn (Kick Ass, X-Men - L'inizio, The pusher) ed interpretata da Colin Firth (Il discorso del re, Il diario di Bridget Jones, Love actually - L'amore davvero), Taron Egerton (Eddie the eagle - Il coraggio della follia, Legend, Robin Hood - Origins) e Mark Strong (Lanterna Verde, Grimsby - Attenti a quell'altro, Sherlock Holmes). Il film, in il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 21.00, è stato tratto dalla miniserie a fumetti The secret service, scritta da Mark Millar e pubblicata dalla Image Comics sotto l'etichetta Millarworld. Dallo stesso universo narrativo è stato tratto anche il film Kick Ass, diretto dallo stesso Vaughn e con nel cast, ancora una volta, Mark Strong. Il film si è rivelato un ottimo successo di pubblico ed è stato ben accolto dalla critica. Agli Empire Awards il film ha vinto il premio come miglior film britannico e quello per miglior attore esordiente, andato a Taron Egerton. Ma vediamo adesso l atrama del film nel dettaglio.

KINGSMAN - THE SECRET SERVICE, LA TRAMA DEL FILM

Durante una missione in Medio Oriente nel 1997, il giovane compagno dell'agente Galahad (Colin Firth) viene ucciso. Questi, giura alla vedova e al piccolo orfano, Eggsy, che, in caso di bisogno, lui arriverà ad aiutarli. Dopo 17 anni la famiglia del giovane agente è invecchiata e se la passa abbastanza male. Il piccolo Eggsy (Taron Egerton) è un giovane brillante ma senza prospettive, che vive con la madre alcolizzata, il patrigno e una sorellina in fasce. Arrestato per un furto d'auto, Eggsy chiede finalmente aiuto a Galahad, che lo fa liberare subito e gli svela l'esistenza della Kingsman, una società di agenti segreti privata dove tutti portano il nome di un cavaliere della Tavola Rotonda. Eggsy viene invitato a partecipare alle selezioni per diventare il nuovo Lancillotto, ma Artù (Michael Caine) e gli altri cavalieri, tutti di alta estrazione sociale, lo giudicano di origini troppo umili per entrare nel loro gruppo. Intanto una killer di nome Gazelle (Sofia Boutella) sta rapendo o uccidendo professori universitari e personaggi chiave di tutto il mondo. Il suo mandante è Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), un ricchissimo informatico ambientalista ben noto agli agenti della Kingsman.

