LA FRODE/ Su Rete 4 il film con Richard Gere e Susan Sarandon (oggi, 5 ottobre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rete 4

NEL CAST RICHARD GERE E SUSAN SARANDON

La frode, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica che è stata scritta e diretta nel 2012 da Nicholas Jarecki (The informers - Vite oltre il limite, The outsiders, Tyson) ed interpretata da Richard Gere (Pretty woman, American gigolò, Ufficiale e gentiluomo), Susan Sarandon (Thelma & Louise, The rocky horror picture show, Le streghe di Eastwick) e Brit Marling (The east, Sound of my voice, The OA). Il film La frode, è stato vietato negli Stati Uniti ai minori di 16 anni per la presenza di immagini violente e uso di droghe. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA FRODE, LA TRAMA DEL FILM

Robert Miller (Richard Gere) sembra avere avuto tutto dalla vita. E' ricchissimo e sta per vendere la sua società ricavando un sacco di soldi, ha una bella moglie (Susan Sarandon), una figlia (Brit Marling) impiegata nella sua società e anche un'amante, la giovane gallerista Julie Cote (Laetita Casta). James Mayfield (Graydon Carter), suo avversario in affari che sta per acquisire l'impresa di Miller, però tarda a firmare l'accordo. Una sera, mentre Robert è in macchina con Julie, dopo essere stati ad una mostra organizzata dalla ragazza, i due hanno un incidente. Julie perde la vita sul colpo, ma Robert riesce a salvarsi e, benché ferito, a farsi accompagnare a casa da un amico fidato, Jimmy (Nate Parker). Tutto sembra andare rapidamente in pezzi. La polizia ritrova la mattina successiva l'auto incidentata, con ancora dentro il cadavere di Julie. Indagando, gli agenti riescono a risalire all'auto dell'amico che aveva soccorso Robert. Nel frattempo la figlia Brooke scopre che i conti della società sono stati truccati per celare le perdite di una disastrosa operazione finanziaria in Russia. La sua fiducia nel padre subisce un duro colpo quando la ragazza scopre che Robert era informato del fatto e che era complice dell'occultamento. Nel frattempo il fidato Jimmy viene arrestato, nonostante neghi che l'auto sia sua. Robert assume un legale per difenderlo, mentre si accinge ad incontrare di persona Mayfield per convincerlo a firmare l'acquisto della sua società prima che il broglio con i libri contabili venga alla luce.

