Levante/ “E chi mi conosce sa che i miei silenzi fanno rumore” (X Factor 2017)

Levante (nome d’arte di Claudia Lagona) è pronta a sedersi nuovamente nel parterre di giudici di X Factor 2017, per la puntata di giovedì prossimo e nel corso della quale verrà dato ufficialmente il via alla fase dei cosiddetti “bootcamp”. Infatti, la 31enne cantautrice originaria di Palagonia (Catania), dopo essere stata uno dei volti simbolo della scorsa estate grazie a un singolo in heavy rotation nelle principali radio italiane è oramai apprezzata anche da coloro che prima sapevano poco di lei, segno di quanto X Factor 2017 possa aiutare a sdoganare artisti di nicchia, nonostante le indubbie qualità artistiche, dalla scena underground fino ad arrivare a uno dei più mediatizzati palcoscenici televisivi. E non è nemmeno un caso il fatto che, stando almeno alle ultime segnalazioni dei bookmakers, siano in netta risalita proprio le quotazioni di una delle “pupilli” di Levante quale vincitrice di questa edizione di X Factor 2017.

LEVANTE, GLI ULTIMI POST DI VIAGGIO SU INSTAGRAM

Da sempre molto attiva sui social network, negli ultimi tempi Levante è tornata ad aggiornare con una certa frequenza i propri profili online e su Instagram ha avuto modo di condividere con i suoi migliaia di fans gli ultimi appuntamenti della settimana appena trascorsa. Infatti, dopo aver partecipato a Firenze a un concerto organizzato in concomitanza con il Wired Next Fest (nel corso del quale ha fatto da headliner dell’evento assieme a Nina Zilli, Niccolò Fabi, Lo Stato Sociale e Samuel Romano, saliti sul palco con lei), Levante è tornata a riabbracciare i suoi cari e su Instagram (@levanteofficial) ha pubblicato due scatti “di viaggio”: uno mentre si trovava in treno e l’altro nel quale, seduta sui suoi stessi bagagli, ha di fatto annunciato che attendeva che “arrivasse in fretta questo primo giorno di ottobre” dal momento che sentiva il bisogno di avere un po’ di silenzio per sé: “E chi mi conosce sa che i miei silenzi fanno rumore”. La chiosa della didascalia è per tutti i suoi aficionados che lei porta sempre “in queste valige pesanti, sedetevi accanto a me”.

LA PARODIA ARCHITETTATA DA FEDEZ E "LE COLICHE"

Dopo che un curioso siparietto è stato pubblicato di recente sulla pagina Facebook ufficiale di X Factor Italia e vede proprio come protagonista Levante assieme a Mara Maionchi (“beccate” dalla produzione del programma in un momento della scorsa puntata live e che è diventato subito una GIF virale su Twitter), nelle ultime ore sta letteralmente spopolando su YouTube un video che ironizza bonariamente sulla partecipazione della cantautrice siciliana al talent show. Pubblicato dal seguitissimo account parodico del duo de Le Coliche, il video vede la partecipazione anche dello stesso Fedez: il “fil rouge” della clip è lo stretto ma flebile rapporto che intercorre tra l’essere indie (come lo sono la stessa Levante e Manuel Agnelli) o mainstream (si pensi ad esempio proprio al rapper milanese) e questa volta a venire dissacrata è la 30enne di Palagonia, il cui nome viene cambiato in “Ponente”. E, tra storpiature di testi di canzoni celebri e prese in giro, alla fine arriva anche la battuta di Fedez con una breva nota vocale e quella dei TheGiornalai che, a proposito di "Ponente" dicono che “in un paio di settimane questa diventerà più pop di Francesco Gabbani!”. La parodia pare comunque aver divertito la diretta interessata, complimentatasi in seguito con Le Coliche e anche con Fedez, tra gli autori di questo tiro mancino.

