Luca Onestini e Soleil Sorge/ Lui tradisce la sua fiducia: i messaggi con Giulia Latini prima del GF Vip

Giulia Latini

Soleil Sorge e Luca Onestini, potrebbero essere ad un passo dalla rottura definitiva. Dopo circa 5 mesi di amore, la coppia ha dovuto separarsi per la prima volta. Ed infatti, proprio il modello e aspirante dentista è stato scelto per partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della giornata di ieri, Soleil ha letteralmente sconvolto il pubblico di Pomeriggio 5 con le sue lacrime. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato di avere scoperto qualcosa di impressionante: Giulia Latini e Luca Onestini si sono sentiti prima che lui entrasse nella Casa. La rivelazione arriva proprio dalla rivale di Soleil che, intervistata da Alfonso Signorini nella sua web TV, ha parlato di Luca, affermando: “Io e Luca ci siamo sentiti dopo Uomini e Donne e abbiamo avuto un lungo chiarimento". Alla domanda di Alfonso Signorini: "Ma Soleil lo sa?", arriva pure la sua risposta: “Questo non lo so, ma a lui ho anche detto che se volevamo incontrarci per un saluto poteva far venire pure lei, così stava tranquilla". "Questo è uno scoop!", ha chiosato il giornalista. Soleil quindi, dopo avere saputo in maniera involontaria questo spinoso dettaglio, ha avuto dei momenti di fortissima ansia. Anche perché, proprio in questo periodo, la Sorge è finita al centro delle polemiche per avere accettato un passaggio in automobile da parte di Marco Cartasegna, durante la settimana della moda. Soleil in studio da Barbara, ha ribadito che con Marco c'è soltanto una semplice amicizia e di seguito, ha confessato di non avere più fiducia nel fidanzato ma – di contro – non vuole affrontare la questione davanti alle telecamere. Noi però, siamo sicuri che gli autori del programma avidi di share, non si lasceranno scappare questa “gallina dalle uova d'oro”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

E' CRISI DOPO LE PAROLE DI GIULIA?



Fuochi d'artificio lontano da Uomini e donne e Grande Fratello Vip dove, attualmente, è protagonista l'ex tronista Luca Onestini. Per lui non c'è sicuramente l'attenzione che lo scorso anno c'è stata per Andrea Damante ma, a quanto pare, proprio le "sue" donne hanno avuto modo di correre ai ripari. Solo una coincidenza? Per alcuni no anche se i fan della coppia formata da Luca Onestini e Soleil Sorgè sia tutto normale. Nei giorni scorsi la bella fidanzata del tronista ha sbroccato sui social proprio contro il fratello di Luca accusandolo di remare contro la famiglia e contro il sangue del suo sangue. La notizia non è ancora arrivata al tronista che, nella casa, continua a piangere perché sente la mancanza della sua fidanzata, e adesso?

GIULIA LATINI E GLI SMS CON LUCA ONESTINI

A peggiorare le cose ci ha pensato anche Giulia Latini, ex corteggiatrice e non scelta di Luca Onestini. Sappiamo bene che la ballerina era la preferita dal pubblico per il tronista ma abbiamo avuto modo di notare anche la sua folle estate fatta di presunti flirt, feste, eventi e tanto lavoro. A quanto pare, però, non è successo solo quello che abbiamo visto sui social in queste settimane visto che, come lei stessa ha voluto sottolineare, lei e Luca Onestini hanno avuto modo di sentirsi. Ospite dell'ultima puntata di Casa Signorini, la corteggiatrice ha rivelato di aver avuto uno scambio di messaggi con il tronista e che non sa bene se Soleil ne sia a conoscenza oppure no. Le polemiche non sono mancate così come i suoi chiarimenti: "Ho la coscienza pulita". Soleil, invece, non ha ancora commentato le sue dichiarazioni, ma davvero si può parlare di crisi? Lo scopriremo durante la diretta di lunedì se l'argomento verrà a galla.

