MAI DIRE GRANDE FRATELLO VIP 2017/ La Gialappa's Band senza Carmen Di Pietro: a caccia di un nuovo bersaglio?

Mai dire Grande Fratello Vip su Italia 1

Questa sera, mercoledì 5 ottobre, alle 23.45 su Italia 1 va in onda la seconda puntata di Mai dire Grande Fratello Vip, in compagnia della Gialappa’s Band. A distanza di 6 anni dall’ultima edizione, Mai dire Grande Fratello - nato nel 2000 in occasione della prima edizione del GF - è tornato in tv, per la prima volta in versione celebrity: “Ritorna in onda dopo 6 anni Mai dire Grande Fratello, avremmo potuto ma non ci siamo fatti mancare questa edizione”, hanno detto le irriverenti voci di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto nel corso della prima puntata. La prima puntata, in onda mercoledì scorso, ha riscosso un buon successo, trovando il consenso dei fedelissimi fan della Gialappa’s Band: Mai Dire GF Vip è stato visto da 787.000 spettatori, con share del 9%. Dopo aver preso di mira i concorrenti non famosi del talent e aver creato soprannomi che sono passati alla storia - come Medioman, Ottusangolo e Orsacchio - la Gialappa’s Band prende di mira i concorrenti della seconda edizione Vip del GF.

IL TRIO “ORFANO” DI CARMEN DI PIETRO

Dopo la puntata di lunedì 2 ottobre del Grande Fratello Vip, la Gialappa’s ha perso uno dei suoi bersagli preferiti: Carmen Di Pietro, che è uscita dalla casa dopo aver perso al televoto contro Daniele Bossari. La showgirl, terza eliminata dal reality show, nelle scorse settimane è stata protagonista di numerosi siparietti all’interno della casa che hanno suscitato l’ironia del trio milanese. Orfani di Carmen, i tre rischiano di perdere anche Simona Izzo, in nomination contro Lorenzo Flaerthy. La diretta di lunedì ha regalato numerosi spunti alla Gialappa’s Band, come la squalifica di Marco Predolin, la "divisione" dei fratelli Rodriguez diventati due concorrenti distinti o l’acceso dibattito tra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis. Ma si sa che il trio di voci preferisce scovare video inediti, ripresi dalle telecamere accese 24 ore su 24, per “bersagliare” gli ignari vip.

