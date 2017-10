Magalli e Forgia sgridati in diretta/ Video, la conduttrice scoppia in lacrime poco dopo (I Fatti Vostri)

Magalli e Forgia sgridati in diretta a I Fatti Vostri

Dopo Adriana Volpe tocca a Laura Forgia: le conduttrici passano, ma i problemi restano a I Fatti Vostri. La stagione è ricominciata con una nuova squadra, ma non sono mancati i contrasti. Questa volta non tra conduttori, che peraltro sono stati i destinatari della sgridata del regista Michele Guardì. La vicenda è stata ricostruita da TvBlog: tutto è cominciato infatti con la chiamata della signora Genoveffa, che in collegamento telefonico sceglie la busta A. Giancarlo Magalli e Laura Forgia però si confondono ed estraggono la B: un piccolo errore, sicuramente non imperdonabile, per il quale arriva la tipica sgridata dell'insegnante agli alunni. «La signora ha detto la A. Concentriamoci, tanto una cosa dovete fare, fatela», interviene il regista con la voce fuori campo. «Sono rimasta alla musica e all'amore di Giò Di Tonno», prova a sdrammatizzare la conduttrice, che si era commossa in diretta qualche minuto prima per un'esibizione del collega sulle note di Questo piccolo grande amore.

IL CONFRONTO IN DIRETTA TRA IL REGISTA E I CONDUTTORI

Una distrazione durante il "gioco delle buste" costa una sgridata a Laura Forgia e Giancarlo Magalli da parte del regista Michele Guardì. Il siparietto a I Fatti Vostri è andato in scena oggi, giovedì 5 ottobre 2017. Un confronto un po' velenoso, tutto in diretta (dal minuto 45'', il pianto a 1'09''): «Perciò poi cala il gioco, perché fate una cosa che non deve succedere», ha sbottato il regista per replicare alla conduttrice, che in questa stagione ha raccolto l'eredità di Adriana Volpe. Scatta così l'intervento di Giancarlo Magalli, che ha provato a prendere le parti della collega: «Ma Comitato, poi ce le possiamo dire al bar queste cose? Non è che ce le dobbiamo dire qua per forza». E allora Guardì punzecchia anche il conduttore: «No, no, qua, qua... Lei è uno che le cose le dice in diretta». Il riferimento sembra proprio ai siparietti con Adriana Volpe nella passata stagione. «Vabbè, ma dico cose interessanti», replica Magalli. «Sì, mi ricordo, come no», conclude il regista. La vicenda sembra chiudersi così, ma quando arriva lo spazio di Umberto Broccoli dedicato a Papa Giovanni XIII si assiste ad una strana reazione di Laura Forgia: alla conduttrice scende sul volto qualche lacrima, che nessuno commenta. Ma perché ha pianto? Per il racconto sul pontefice o per la sgridata?

