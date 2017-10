Manuel Agnelli/ E' davvero il giudice più "cattivo" di sempre del talent show? (X Factor 2017)

Manuel Agnelli, sul palco (Facebook)

Manuel Agnelli, definito da molti come il giudice di X Factor più severo dopo le prime due puntate stagionali, torna giovedì sera assieme ai suoi tre sodali (Fedez, Mara Maionchi e Levante) per l’avvio ufficiale della attesissima fase dei “bootcamp”. A questo appuntamento televisivo il 51enne leader oltre che frontman della band milanese degli Afterhours arriva comunque forte del successo di pubblico e sull’onda del consenso ottenuto grazie alla tournée che ha portato avanti nel corso dell’estate e che si è conclusa ai primi di settembre (con gli show di Prato, Treviso e Fontaneto D’Agogna), prima proprio degli appuntamenti che vedranno Agnelli protagonista sul piccolo schermo: infatti, l’appuntamento per Agnelli e soci è stato speciale dato che si è trattato del tour celebrativo organizzato per i primi 30 anni di carriera del complesso indie-rock italiano e, nel corso del quale, sono state suonate dal vivo anche le canzoni contenute nell’ultimo album Folfiri o Folfox,

MANUEL AGNELLI, L'INTERVISTA CONCESSA A LETTERADONNA

Al pari degli altri giudici di X Factor, anche Manuel Agnelli è molto richiesto in questo periodo e, pure questa settimana è uscita una sua nuova intervista, dopo quella rilasciata al magazine musicale Rolling Stone proprio in concomitanza con la prima puntata del talent show musicale in onda su Sky Uno: il cantautore originario di Milano ha infatti risposto ad alcune domande del sito LetteraDonna e ha avuto modo anche di parlare dei suoi compagni di viaggio nel programma condotto da Alessandro Cattelan. Nel corso dell’intervista, infatti, il leader degli Afterhours ha spiegato che, dopo le prime audizioni, “il bilancio è molto positivo, mi hanno colpito molto i giovanissimi che mostrano come questa generazione non abbia paura di rimboccarsi le maniche”. A proposito delle due donne in giuria, invece, Agnelli ha avuto modo di ironizzare sul loro ruolo, auspicando un litigio tra la Maionchi e Levante in modo che lui e Fedez “possano lavorare in pace”. Infine, tornando serio, il giudice ha parlato dell’ottimo impatto di Levante sul programma: “Viene da un ambiente non mainstream, come me, ed è quindi la dimostrazione che X Factor vuole mettere la musica davanti a tutto”.

TRA I FORNELLI DI HELL'S KITCHEN

Non solo musica per Manuel Agnelli che oramai sta diventando un sorta di habitué del piccolo schermo, pur provenendo dalla scena underground e aver espresso, più volte in passato, la sua idiosincrasia per il mezzo televisivo: forte anche della nuova popolarità che sta ottenendo sullo scranno di giudice del talent show più celebre d’Italia, il frontman degli Afterhours ha in programma anche un’altra ospitata, questa volta di tipo “stand alone” in un altro talent, questa volta dedicata però al mondo della cucina: infatti, nel corso di un’intervista nella quale ha presentato la nuova edizione di Hell’s Kitchen (pronta a tagliare i nastri di partenza il prossimo martedì 3 ottobre su SKy Uno), Carlo Cracco ha confermato che anche lo stesso Manuel Agnelli si cimenterà tra i fornelli come “guest star”, assieme a Fabio Capello e ad altri VIP. Come se la caverà il tenebroso rocker in un contesto che sembra essere (almeno all’apparenza) lontano da quelle che sono sue abituali corde? Non resta che attendere la messa in onda delle otto puntate di cui si compone la nuova stagione del celebre kitchen show per scoprirlo.

