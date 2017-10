Mara Maionchi/ "Il talento? Per me è qualcosa di innato e che a volte ti colpisce" (X Factor 2017)

Mara Maionchi, primo piano (Archivio)

Torna questo giovedì l’appuntamento con X Factor e Mara Maionchi, al pari dei suoi colleghi, è pronta a sedersi nuovamente in giuria assieme a Levante, Manuel Agnelli e Fedez per quelli che si prospettano come dei “bootcamp” davvero interessanti, specialmente in virtù di quanto visto nelle prime due puntate del talent show in onda su Sky Uno. E proprio la 76enne ex produttrice discografica bolognese lo scorso giovedì è stata protagonista di un piccolo episodio che ne ha rivelato un lato molto sentimentale e “umano”, nonostante il carattere arcigno e l’inflessibilità che mostra nei confronti dei vari artisti in erba che si presentano sul palco. Infatti, in quell’occasione la Maionchi è letteralmente scoppiata a piangere (anche se ha fatto di tutto per provare a trattenere le lacrime) durante la toccante performance di una 16enne, tra le più giovani promesse messe in mostra da X Factor, e che ha cantato “Nessun grado di separazione” di Francesca Michielin. E, anche se Manuel Agnelli ha opposto il suo pollice verso alla ragazzina, le lacrime della Maionchi hanno spinto Fedez e Levante ha dare altri due “sì”, consentendole così di passare il turno.

LA MAIONCHI PARLA DEL TALENTO A ROLLING STONE

Mostrato il suo volto più fragile, Mara Maionchi ha avuto comunque modo negli ultimi giorni di tornare a bacchettare i giovani artisti e, nel corso di una video-intervista concessa alla web tv del magazine musicale Rolling Stone, la discografica felsinea ha parlato di quello che, a suo dire, è il concetto di talento. “Il talento? Per me è qualcosa di innato e che a volte ti colpisce” ha spiegato la Maionchi che, ad ogni modo, ha aggiunto che, anche se tali qualità possono essere riconosciute a volte “a fortuna”, senza la serietà e il lavoro il talento non serve a nulla. Invece, a proposito del modo in cui è cambiata la discografica italiana durante i suoi oltre 40 anni di carriera, la giudice di X Factor, ripensando proprio alla sua esperienza nel talent show musicale, ha affermato che “nulla è più come prima, basti pensare a ciò che cantavano gli artisti negli Anni Settanta” mentre a proposito del programma condotto da Alessandro Cattelan, la Maionchi ha spiegato che, negli ultimi dieci anni, X Factor si è totalmente modificato: “Questi nuovi ragazzi sono molto bravi e va detto che a livello di produzione televisiva sono sorretti da scene e situazioni molto belle”.

IL SIPARIETTO CON ENRICO NIGIOTTI A X FACTOR

Per Mara Maionchi, tuttavia, non ci sono solo state le lacrime in occasione dell’esibizione di una concorrente giovanissima, ma anche un più leggero e curioso siparietto con Enrico Nigiotti, uno degli artisti che ha passato le ultime selezioni dello scorso 28 settembre: infatti, il 30enne cantante originario di Livorno è stato riconosciuto in diretta dall’ex produttrice discografica dato che, nonostante la decisione di partecipare ad X Factor, non si tratta di un volto propriamente nuovo ai frequentatori dei talent show e affini. “Ah, ma sei tu!” ha esclamato la Maionchi nel momento in cui Nigiotti è salito sul palco per esibirsi, dato che, nel 2011, aveva partecipato anche ad Amici di Maria De Filippi e in quell’occasione aveva avuto modo di conoscere proprio la vulcanica discografica bolognese. In seguito, il cantautore toscano ha anche partecipato a Sanremo Giovani del 2015, forte di un contratto discografico firmato con la Universal. Nuovo giro e nuovo talent, rieccolo ad X Factor: riuscirà anche questa volta Nigiotti ad entrare nelle grazie della Maionchi?

