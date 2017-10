Mega Gale mamma/ Rosie May Dee è nata lo scorso settembre: l'annuncio social dell'australiana

Megan Gale, Instagram

Megan Gale mamma bis per la gioia della famiglia e dei fan che solo oggi hanno avuto la notizia a sette giorni dal parto. La bella modella e attrice australiana aveva annunciato lo scorso aprile la sua seconda gravidanza e adesso ha confermato non solo la nascita della bambina ma anche il suo nome: Rosie May Dee. La piccola è arrivata a tre anni dal primogenito, il suo fratellino River Alan Thomas, e da un aborto che aveva gettato la Gale, ormai 40enne, in un vero e proprio periodo buio. Proprio nel 2016 all'ottava settimana di gravidanza, Megan Gale aveva affrontato l'aborto spontaneo con al proprio fianco il compagno Shaun Hampson.

IL SIGNIFICATO DEL NOME DELLA PICCOLA ROSIE

A distanza da una settimana dal parto, la bella modella ha pensato bene di condividere con i fan alcune foto che la ritraggono in ospedale insieme alla neonata e poi che hanno come soggetto proprio la piccola Rosie nata il 27 settembre scorso. La modella australiana, oggi 42enne, ha pubblicato la foto scrivendo: “Difficile dire che sia già passata una settimana da quando abbiamo dato il benvenuto al mondo e nelle nostre vite alla nostra preziosa bambina. Questa foto è stata scattata esattamente una settimana fa mentre la stavo coccolando per la prima volta. Dobbiamo ancora darle un nome ma ci siamo quasi”. Riguardo al nome della piccola rivela che ancora non erano sicuri di come chiamare la piccola ma alla fine hanno optato per Rosie May Dee Hampson "Ha anche un bel significato, molto simile a quello del fiume. Rosie è un cenno al mio Nana, May è il nome di mia mamma, Dee è il nome di Shaun's Mum e ovviamente Hampson, il nome di famiglia di Tom, papà di Shaun”.

© Riproduzione Riservata.