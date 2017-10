Michela Brambilla incinta a 50 anni/ Quando nasce il figlio? Pancione a Pomeriggio 5 (ultime notizie)

Michela Vittoria Brambilla è incinta

Michela Vittoria Brambilla è incinta. Sul palcoscenico del Teatro del Verme di Milano, lo scorso settembre, si presentò con un bel pancione. L’imprenditrice e politica, del resto, è sempre riuscita a mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, riuscendo a nascondere ai media anche una gravidanza che arriva a quasi 50 anni. La Brambilla, che compirà cinquant’anni il prossimo 26 ottobre, si diresse verso il palco per partecipare ad una manifestazione organizzata dal suo movimento animalista, raccontando, tra lo stupore generale, di essere all’ottavo mese di gravidanza e che darà alla luce il suo terzo figlio. L'ex Ministro nel 2012 sposò in gran segreto l'imprenditore Eros Maggioni, compagno di vita.

MICHELA VITTORIA BRAMBILLA INCINTA: TERZO FIGLIO IN ARRIVO

Ad aspettare il bambino, oltre al fratello Vittorio Edoardo, 12 anni e la sorella Stella Sofia 3 anni, ci saranno una cinquantina di animali tra cani e gatti, un mini pony, capre, asinelli, daini e galline. La Brambilla ha presentato il nuovo Movimento animalista. In un'intervista rilasciata a agi.it ha spiegato gli obiettivi principali: "Dare priorità alla tutela degli animali e dell'ambiente, chiedendo che siano riconosciuti in Costituzione come 'esseri senzienti' e proponendo un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico che finanzi la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato a rischio di terremoti, frane, alluvioni". Un nobile intento per una donna che si è sempre battuta a favore degli animali. La battaglia continua.

