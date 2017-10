Nemo, Nessuno escluso / Anticipazioni 5 ottobre: la Catalogna, la mafia pugliese e il bondage

Nemo - Nessuno escluso

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata della seconda stagione, alle 21.10 di oggi, giovedì 5 ottobre, su Raidue, torna Nemo – Nessuno escluso con Enrico Lucci e Valentina Petrini. Nel corso della prima puntata, il pubblico ha particolarmente apprezzato l’ironia tagliente di Enrico Lucci e i drammatici reportage nelle zone di guerra. Con un linguaggio moderno, crudo e diretto, Enrico Lucci e Valentina Petrini sono i protagonisti di un programma che, partito in sordina nella scorsa stagione, ha conquistato pubblico e critica. I due inviati di Nemo – Nessuno escluso sono bravi a restare nel proprio spazio, senza invadere la scena altrui. Enrico Lucci e Valentina Petrini, infatti, dividono poco il palco. Tra gli argomenti più interessanti affrontati nel corso della prima puntata, quelli che sono piaciuti di più sono stati la storia di Baba Pace, il “santone de Roma”, il documento sui donatori di seme clandestini e il servizio sull’Isis nelle Filippine. Cosa accadrà in questa seconda puntata di Nemo – Nessuno escluso? La Catalogna del Referendum, il viaggio nella mafia foggiana e un’incursione nel mondo degli amanti del bondage sono i temi dell’appuntamento odierno. Sul divano di Nemo, invece, si accomodano il giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo e l’attrice Stefania Rocca, mentre Lillo e Greg intrattengono il pubblico con la loro comicità.

TUTTI I TEMI DELLA PUNTATA

Martina Dell’Ombra, dalla convention annuale della Lega Nord a Pontida, lancia la copertina di Nemo e porta a Matteo Salvini le firme per il referendum con cui chiedere l’indipendenza del quartiere Parioli. Antonella Spinelli parte per un viaggio dal Veneto alla Catalogna. Da Treviso a Barcellona vengono raccontate le storie degli indipendentisti veneti e catalani che sognano per la propria regione l’indipendenza. Si passa, poi, all’importante del 112, il nuovo numero d’emergenza che ha sostituito tutti gli altri numeri di emergenza. A Roma, il numero funziona già da due anni ma, in alcuni casi, gli utenti hanno denunciato attese lunghissime per l’arrivo di un’ambulanza. L’inviato Daniele Piervincenzi ha seguito Antonio Pappalardo, ex generale dei carabinieri e leader di un movimento politico nato sul web il cui obiettivo è riuscire a cacciare i parlamentari. Enrico Lucci, poi, si occupa della realtà del web incontrando i ragazzi che sognano di diventare youtuber. Ornella Vanoni, ospite della puntata, racconterà il suo rapporto con il web e il suo ingresso sui social. Nello Trocchia, invece, vittima di un’aggressione mentre raccontava l’ultimo omicidio, propone un viaggio nella mafia foggiana, sempre più pericolosa. Fortunato Cerlino, il Pietro Savastano nella serie “Gomorra”, propone il suo personale monologo mentre una riflessione sullo “ius soli” parte dal servizio sul concorso di “Mrs Srilanka”. Infine, l’inviata Selenia Orzella racconta alcuni retroscena della vita di chi pratica il bondage ovvero la pratica sessuale che consiste nel legare il partner. La diretta di Nemo, Nessuno escluso è anche social: #NemoRai2, @NemoRai2 su Twitter; Facebook Nemo-nessuno escluso e Instagram @nemorai2. Il programma è visibile anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it.

